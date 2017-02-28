Украина может закупить военные корабли у западных союзников, — Воронченко
Западные партнеры могут передать Украине военные корабли по приемлемым ценам. Об этом заявил командующий
Западные партнеры могут передать Украине военные корабли по приемлемым ценам. Об этом заявил командующий
Воронченко отметил, что западные партнеры понимают потребность Украины в кораблях. Их корабли выводятся из эксплуатации. Они могут передать по приемлемым схемам оплаты те корабли, которые по возрасту вполне устроят Украину, и это бы решило вопрос комплектации флота боевыми единицами. Также командующий ВМС рассказал о ходе переговоров относительно предоставления кораблей.
«Группы выезжали. Одна группа офицеров ВМС вернулась, не могу называть страны, не имею права, вернулись
Игорь Воронченко также сообщил, что особенно большой для Украины является потребность в