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16:19 (мск), источник: РБК - Украина

Украина может закупить военные корабли у западных союзников, — Воронченко

Западные партнеры могут передать Украине военные корабли по приемлемым ценам. Об этом заявил командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Игорь Воронченко в эфире «5 канала».

Воронченко отметил, что западные партнеры понимают потребность Украины в кораблях. Их корабли выводятся из эксплуатации. Они могут передать по приемлемым схемам оплаты те корабли, которые по возрасту вполне устроят Украину, и это бы решило вопрос комплектации флота боевыми единицами. Также командующий ВМС рассказал о ходе переговоров относительно предоставления кораблей.

«Группы выезжали. Одна группа офицеров ВМС вернулась, не могу называть страны, не имею права, вернулись из-за границы, где положительно рассмотрено уже одно решение. На сентябрь мы готовим вторую группу, то есть страны-партнеры, те которые нам сейчас предоставляют помощь, этот вопрос рассматривают как перспективный», — отметил Воронченко.

Игорь Воронченко также сообщил, что особенно большой для Украины является потребность в минно-тральных кораблях.

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