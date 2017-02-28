Украина может закупить военные корабли у западных союзников, — Воронченко

Воронченко отметил, что западные партнеры понимают потребность Украины в кораблях. Их корабли выводятся из эксплуатации. Они могут передать по приемлемым схемам оплаты те корабли, которые по возрасту вполне устроят Украину, и это бы решило вопрос комплектации флота боевыми единицами. Также командующий ВМС рассказал о ходе переговоров относительно предоставления кораблей.

«Группы выезжали. Одна группа офицеров ВМС вернулась, не могу называть страны, не имею права, вернулись из-за границы, где положительно рассмотрено уже одно решение. На сентябрь мы готовим вторую группу, то есть страны-партнеры, те которые нам сейчас предоставляют помощь, этот вопрос рассматривают как перспективный», — отметил Воронченко.