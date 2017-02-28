Челябинцы смогут добраться до Казани поездом без пересадок

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Южно-Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) назначает скорый поезд № 79/80 сообщением Челябинск — Москва с 20 апреля 2017 года. Впервые поезд этого направления будет следовать по маршруту через Екатеринбург и Казань, сообщили во вторник в пресс-центре Южно-Уральской железной дороги.

«Скорый поезд № 79/80 сообщением Челябинск — Москва начнет функционировать с 20 апреля. Впервые он будет следовать по маршруту через города Екатеринбург и Казань, таким образом, жители Южного Урала смогут добраться до Казани без пересадок. В Казани поезд будет останавливаться на станции «Восстание», — пояснили в пресс-службе.