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16:19 (мск), источник: ТАСС

Челябинцы смогут добраться до Казани поездом без пересадок

Скорый поезд № 79/80 сообщением Челябинск — Москва начнет функционировать с 20 апреля.

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Южно-Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) назначает скорый поезд № 79/80 сообщением Челябинск — Москва с 20 апреля 2017 года. Впервые поезд этого направления будет следовать по маршруту через Екатеринбург и Казань, сообщили во вторник в пресс-центре Южно-Уральской железной дороги.

«Скорый поезд № 79/80 сообщением Челябинск — Москва начнет функционировать с 20 апреля. Впервые он будет следовать по маршруту через города Екатеринбург и Казань, таким образом, жители Южного Урала смогут добраться до Казани без пересадок. В Казани поезд будет останавливаться на станции «Восстание», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас поезда № 13/14 и № 391/392 сообщением Челябинск — Москва ходят через Уфу и Самару. «Добраться до Казани жители области могут только с пересадкой», — пояснили в пресс-центре Южно-Уральской железной дороги.

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