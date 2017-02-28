Челябинцы смогут добраться до Казани поездом без пересадок
Скорый поезд № 79/80 сообщением Челябинск — Москва начнет функционировать с 20 апреля.
Скорый поезд № 79/80 сообщением Челябинск — Москва начнет функционировать с 20 апреля.
ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /ТАСС/.
«Скорый поезд № 79/80 сообщением Челябинск — Москва начнет функционировать с 20 апреля. Впервые он будет следовать по маршруту через города Екатеринбург и Казань, таким образом, жители Южного Урала смогут добраться до Казани без пересадок. В Казани поезд будет останавливаться на станции «Восстание», — пояснили в
Сейчас поезда № 13/14 и № 391/392 сообщением Челябинск — Москва ходят через Уфу и Самару. «Добраться до Казани жители области могут только с пересадкой», — пояснили в