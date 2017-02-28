Новый ТЦ за екатеринбургским «Дирижаблем» вырастет к концу года

За «Дирижаблем» в Екатеринбурге началась масштабная стройка. К концу 2017 года там должен появиться новый торговый центр, передает «Уралинформбюро».

Площади возводит питерская компания «О’кей», генподрядчиком выступает ООО «Альфастрой». Завершение работ, согласно паспорту объекта, намечено на 4 квартал 2017 года.

Стоит отметить, что в нагрузку «О’кей» займется благоустройством парка прилегающего парка. Концепцию реконструкции зеленой зоны Градсовет Екатеринбурга утвердил в октябре 2016 года. Здесь появится сеть асфальтированных дорожек и тропинок, новые насаждения, спортивные площадки, зоны активности и отдыха, инфраструктура для велосипедистов и любителей собак.