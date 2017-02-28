Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
Курс рубля ожидают несколько резких изменений в марте 2017 года
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
"Ситуация меняется": крымские татары не хотят на Украину
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
16:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Новый ТЦ за екатеринбургским «Дирижаблем» вырастет к концу года

Не за горами благоустройство парка.

За «Дирижаблем» в Екатеринбурге началась масштабная стройка. К концу 2017 года там должен появиться новый торговый центр, передает «Уралинформбюро».

Площади возводит питерская компания «О’кей», генподрядчиком выступает ООО «Альфастрой». Завершение работ, согласно паспорту объекта, намечено на 4 квартал 2017 года.

Стоит отметить, что в нагрузку «О’кей» займется благоустройством парка прилегающего парка. Концепцию реконструкции зеленой зоны Градсовет Екатеринбурга утвердил в октябре 2016 года. Здесь появится сеть асфальтированных дорожек и тропинок, новые насаждения, спортивные площадки, зоны активности и отдыха, инфраструктура для велосипедистов и любителей собак.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Госдуме предлагают отказаться от празднования Дня защитника Отечества
Путин назвал условия закрытия российской базы в Киргизии
Скончался легендарный нападающий сборной СССР по хоккею
Верховный суд потребовал пересмотреть дело Евгении Чудновец
МИД РФ опроверг просьбы задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Роспотребнадзор оштрафовал Uber на 100 тысяч рублей
Руководство Samsung ушло в отставку
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первые официальные фото Mitsubishi Motors рассекретил внешнийность новой модели Eclipse Cross до официальной премьеры в Женеве
Hi-Tech
Lenovo PHAB2 Pro будет продаваться в России за 35990 Hi-Tech Mail.ru выяснил, что первый в мире смартфон с поддержкой платформы для дополненной реальности Project Tango скоро появится в России
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Цены на новостройки в Петербурге вырастут весной
В Госдуме предложили вернуть строительные кооперативы
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными Уровень их способности к взаимодействию с окружающим миром гораздо выше, чем у ближайшего родственника человека – шимпанзе.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь