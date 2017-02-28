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18:17 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Средняя зарплата на Дону в 2016 году выросла на 7,7%

Ростовстат опубликовал данные по заработной плате сотрудников крупных, средних и малых предприятий Ростовской области за 2016 год.

За период с января по декабрь 2016 года среднесписочная численность работников составила 1071,7 тысячи человек. При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составила 26660,6 рубля.

По сравнению с 2015 годом, это на 7,7 процентов выше.

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