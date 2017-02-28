Еще один авиаперевозчик запустил рейс из Санкт-Петербурга в Калининград

Еще один авиаперевозчик запустил прямой рейс между Санкт-Петербургом и Калининградом. О запуске трех еженедельных рейсов на своем сайте объявил S7 Airlines.

Полеты будут выполняться с 7 мая по средам, четвергам и воскресеньям. Авиабилеты на них уже в продаже. Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону из Санкт-Петербурга в Калининград составит 2750 рублей. При этом рейсы будут выполняться на современных воздушных судах «Embraer 170-LR», рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в экономическом классе.

Отметим, что в данный момент полеты по маршруту «Санкт-Петербург — Калининград» осуществляют только авиакомпании группы «Аэрофлот».