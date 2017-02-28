Еще один авиаперевозчик запустил рейс из Санкт-Петербурга в Калининград
Самолеты S7 Airlines будут летать из Северной столицы в областной центр три раза в неделю.
Самолеты S7 Airlines будут летать из Северной столицы в областной центр три раза в неделю.
Еще один авиаперевозчик запустил прямой рейс между
Полеты будут выполняться с 7 мая по средам, четвергам и воскресеньям. Авиабилеты на них уже в продаже. Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону из
Отметим, что в данный момент полеты по маршруту «Санкт-Петербург — Калининград» осуществляют только авиакомпании группы «Аэрофлот».