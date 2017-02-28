«Одноразовая» техника постоянно ломается, и поэтому злит кишиневцев

Если брать последние пять лет, то тенденция такова: в 2015 году телевизоров, холодильников, стиральных машин и компьютеров приобреталось в Кишиневе больше, чем в 2011 году. Причем по некоторым наименованиям рост составил почти 50%.

«Есть один секрет, который объясняет многое, вся техника идет сначала в Кишинев, потом в Бельцы, потом далее — в Комрат и другие города Молдовы», — отметил в интервью Sputnik глава Лиги экономистов-реформаторов Георгий Ботнару.

По мнению эксперта, в большинстве магазинов продается так называемая одноразовая китайская продукция.

«Человек за год может купить и три телевизора, и даже четыре электрочайника, и все может за текущие двенадцать месяцев сломаться», — продолжает Ботнару.

«Я прямо сейчас говорю с вами, и оглядываю интерьер своей квартиры. У меня в углу стоит телевизор, а на нем какие-то красные пятна прямо на экране. Я понес его в ремонтную мастерскую. Прошу: ребята, кто тут механик? Почините мне, пожалуйста! А они смеются, мол, пусть показывает, сколько показывает, а потом вы его просто выкинете. Современный плоские телевизоры сегодня никто не ремонтирует. А как было в СССР? Если что-то случится с кинескопом, то раньше меняли все бесплатно — первые два года ремонт телевизоров шел строго по гарантии. А сейчас кинескоп никто не меняет, плоские телевизоры и вовсе починке не подлежат», — рассказывает Ботнару.

При этом исходя из того же отчета Национального Бюро статистки, не в каждой семье в столице Молдовы найдется холодильник — на сто домохозяйств в муниципии Кишинев приходится всего 99 холодильников. А у нас ведь в стране не одна сотня сотен домохозяйств….

Также по статистике, кишиневцы стали меньше пользоваться фотоаппаратами, магнитофонами и механическими стиральными машинами.

«Много товаров не подлежат возврату предприятию-производителю, а человек смотрит на все проблемы, связанные с ремонтом, хватается за голову и выбрасывает на мусор, вот и получается замкнутый круг, когда приходится постоянно покупать новую бытовую технику», — заключил Ботнару.

А еще был зафиксирован печальный факт: по официальным данным, лишь 90% домов в Кишиневе подключены к сети канализации. Не все квартиры оборудованы и санитарным узлом. Водопровод не проведен в 2% домов столичного муниципия, а газ — в 9%. Единственное, чем в Кишиневе обеспечены все его жители, — это электричество.

Четыре шага, чтобы отремонтировать по гарантии бытовую технику:

1) В магазине оформляется гарантия, по которой определяется срок бесплатной замены дефектов и поломки.

2) После истечения гарантийного срока замена товара осуществляется только при наличии дефектов.

3) Стандартная гарантия на бытовую технику, как правило, составляет один год.

4) Если вы обнаружили дефекты после покупки вправе требовать возврата денег, либо замены на аналогичный товар или ремонта.