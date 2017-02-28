Apple может приобрести у Samsung изогнутые дисплеи для новых iPhone

По словам источников, Apple изучала органические светодиодные и OLED-экраны, аналогичные тем, которые используются у Samsung. В итоге компания решила изменить свои новые смартфоны, добавив в них изогнутые OLED-дисплеи. Данная модель будет представлена потребителям в этом году, добавили они.
«В 2014 году Samsung представила свой первый смартфон с угловыми OLED-экранами. Предполагается, что Samsung будет поставлять OLED-экраны компании Apple, несмотря на их конкуренцию на потребительском рынке, так как Samsung является единственным производителем компонентов, способным произвести достаточное количество деталей», — приводит издание слова источников. Представитель Samsung и пресс-секретарь Apple отказались от комментариев газете.
Apple, как правило, обновляет свой модельный ряд iPhone один раз в год. В этом году ожидается юбилейное, десятое обновление линейки смартфонов. До сих пор все iPhone имели жидкокристаллические дисплеи.
Источники отметили, что Apple в этом году представит две модели iPhone с традиционными ЖК-дисплеями и одну модель — с экраном OLED.
Помимо дисплея в новом iPhone будут представлены и другие новшества, включая порт USB-C для шнура питания и других устройств вместо оригинального разъема Lightning
В смартфоне также не будет центральной кнопки «Домой», добавили они.
Что касается компании Samsung, она представит свои новые смартфоны линейки Galaxy в марте. Источники сообщили, что все новые модели будут иметь изогнутые экраны.