Apple может приобрести у Samsung изогнутые дисплеи для новых iPhone

По словам источников, Apple изучала органические светодиодные и OLED-экраны, аналогичные тем, которые используются у Samsung. В итоге компания решила изменить свои новые смартфоны, добавив в них изогнутые OLED-дисплеи. Данная модель будет представлена потребителям в этом году, добавили они.

«В 2014 году Samsung представила свой первый смартфон с угловыми OLED-экранами. Предполагается, что Samsung будет поставлять OLED-экраны компании Apple, несмотря на их конкуренцию на потребительском рынке, так как Samsung является единственным производителем компонентов, способным произвести достаточное количество деталей», — приводит издание слова источников. Представитель Samsung и пресс-секретарь Apple отказались от комментариев газете.

Apple, как правило, обновляет свой модельный ряд iPhone один раз в год. В этом году ожидается юбилейное, десятое обновление линейки смартфонов. До сих пор все iPhone имели жидкокристаллические дисплеи.