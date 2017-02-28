В Крыму 27 предприятий накопили свыше 70 млн. рублей зарплатных долгов
На 20 февраля текущего года сумма задолженности по зарплат составляет 73,9 млн. руб. «Постарались» в Крыму 27 предприятий.
На 20 февраля текущего года сумма задолженности по зарплат составляет 73,9 млн. руб. «Постарались» в Крыму 27 предприятий.
Тем не менее, по сравнению с началом 2017 года задолженность уменьшилась на 1,7 млн. руб. Такие данные в ходе заседания Межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в РК привела
Наибольшая задолженность отмечается на предприятиях, находящихся в сфере ведения и координации минпрома РК (24,5 млн. руб.), минсельхоза РК (17,4 млн. руб.), минтранспорта РК (10,2 млн. руб.), минЖКХ РК (2,5 млн. рублей). В результате проведенной работы с начала текущего года полностью погашена задолженность на «МУП ГПЩ «Водоканал» (216 тыс.рублей).
Наибольшая просроченная задолженность по заработной плате сосредоточена в Феодосии, Симферополе, Красногвардейском и Симферопольском районах. Для того, чтобы работа по погашению задолженности по зарплате приносила положительные результаты, а она у нас ведется планомерно, необходимо не допустить образование новых