В Нижнем Новгороде «Телоэнерго» объяснило повышение цен на услуги — холодной зимой
В Нижнем Новгороде «Телоэнерго» объяснило повышение цен на услуги — холодной зимой. Связаны они в первую очередь с корректировкой, которая производится 1 раз в год.
В Нижнем Новгороде «Телоэнерго» объяснило повышение цен на услуги — холодной зимой. Связаны они в первую очередь с корректировкой, которая производится 1 раз в год.
Корректировка может быть как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Размер корректировки определяется на основании фактического потребления — показаний приборов учета по каждому конкретному доме. Сообщили в
Доборы, отраженные в квитанциях за февраль, обусловлены следующими фактами:
Также «Теплоэнерго» напоминает, что вся информация о корректировках в разрезе каждого дома с суммами по доборам и возвратам имеется в домоуправляющих компаниях.