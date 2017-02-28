В Нижнем Новгороде «Телоэнерго» объяснило повышение цен на услуги — холодной зимой

Корректировка может быть как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Размер корректировки определяется на основании фактического потребления — показаний приборов учета по каждому конкретному доме. Сообщили в пресс-службе «Теплоэнерго».

Доборы, отраженные в квитанциях за февраль, обусловлены следующими фактами:

Во-первых это увеличение потребления в 2016 году в соответствии с погодным фактором — «более холодная зима». Среднемесячная температура за 2016 году в 2,2 раза ниже, чем в 2015. Во- вторых это увеличение потребления в связи с продолжительностью отопительного сезона: в 2016 — 218 суток, в 2015 году- 211 суток. И в- третьих то, что изменение 1/12 — в расчетах за февраль используются среднемесячные показания прибора учета за 2016 год.

Также «Теплоэнерго» напоминает, что вся информация о корректировках в разрезе каждого дома с суммами по доборам и возвратам имеется в домоуправляющих компаниях.