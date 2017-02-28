Мэр российского Саранска: белорусские автобусы отличаются надежностью и безопасностью

В феврале столица Мордовии приобрела 50 пассажирских автобусов Минского автомобильного завода к чемпионату мира по футболу, который состоится в России в 2018 году.

В письме Петр Тултаев подчеркивает, что поставка техники завершилась в оговоренные сроки и в полном объеме, выражает искреннюю признательность и благодарность Беларуси за автобусы, которые «отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к автобусной технике эксплуатирующими транспортными предприятиями».

«Автобусы МАЗ отличаются надежностью и безопасностью, эта оценка дана как руководством Республики Мордовия, так и пассажирами городского округа Саранск, на муниципальных маршрутах которого они эксплуатируются с 2011 года и за это время зарекомендовали себя как безопасный и комфортный пассажирский транспорт», — говорится в послании.

По мнению мэра, эксплуатация автобусов на городских маршрутах во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года несомненно будет оказывать положительное влияние на имидж Минского автомобильного завода среди населения Мордовии, участников и гостей ЧМ-2018.