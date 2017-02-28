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18:15 (мск), источник: Sputnik.md

Власти Молдовы не исключают рост тарифов на электричество и отопление

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип на брифинге по итогам встречи с главой оценочной миссии МВФ Беном Келмансоном «намекнул» о перспективе пересмотра тарифов на электроэнергию и отопление.

Источник: Sputnik.md

По словам молдавского премьера, совместно с экспертами МВФ он обсудил меры структурной реформы и оздоровление энергетического сектора.

«Пересмотр тарифов на электроэнергию и отопление будет происходить в строгом соответствии с тарифной методологией Национального агентства по регулированию в энергетике», — сказал Филип.

Он пояснил, что это позволит «покрыть операционные затраты и инвестиции в сектор, а также ресурсы, привлеченные иностранными донорами, потери в сети и финансовые отклонения, которые были зарегистрированы в 2011—2015 годах».

Как отметил глава молдавского кабмина, консультативная помощь в этом смысле будет оказана и Всемирным банком, а также энергетическим сообществом.

Ранее МВФ высказывался о необходимости постепенного повышения тарифов.

Молдавские власти перед заключением меморандума о сотрудничестве между республикой и фондом заявили о том, что обязуются «решить проблему задолженности в энергетическом секторе и установить тарифы на уровне, обеспечивающем возмещение расходов».

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