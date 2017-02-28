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20:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Бразилия начала импортировать кофе

Бразилия впервые в своей истории закупит кофе за рубежом для обеспечения внутреннего спроса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Источник: Reuters

Правительство южноамериканской страны разрешило закупить во Вьетнаме миллион мешков (около 60 тысяч тонн) кофе сорта робуста.

Фоторепортаж
Карнавал в Рио-де-ЖанейроВ бразильском Рио-де-Жанейро прошел традиционный карнавал.

Такое решение страны, являющейся крупнейшим производителем кофе в мире, вызвано сильной засухой в тех районах, где выращивается кофе. Наиболее сильно пострадал штат Эспириту-Санту, где показатели производства кофе в 2016 году упали на 30 процентов к предыдущему году.

За последние 12 месяцев цены на кофе по стране выросли на 14,9 процента.

Общий дефицит кофе в мире в 2016/2017 сельхозгоду, который начался в октябре, по прогнозам международной организации кофе, составит 3,5 миллиона мешков. Производство кофейных зерен, предположительно, достигнет 151,6 миллиона мешков, потребление — 155,1 миллиона.

В сентябре 2016 года эксперты Климатического института Австралии подсчитали, что к 2080 году кофейные деревья полностью исчезнут с лица Земли

Причиной этого станет глобальное потепление, которое приведет к распространению вредителей и грибковых заболеваний.

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