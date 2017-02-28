Бразилия начала импортировать кофе

Правительство южноамериканской страны разрешило закупить во Вьетнаме миллион мешков (около 60 тысяч тонн) кофе сорта робуста.

Такое решение страны, являющейся крупнейшим производителем кофе в мире, вызвано сильной засухой в тех районах, где выращивается кофе. Наиболее сильно пострадал штат Эспириту-Санту, где показатели производства кофе в 2016 году упали на 30 процентов к предыдущему году.

За последние 12 месяцев цены на кофе по стране выросли на 14,9 процента.

Общий дефицит кофе в мире в 2016/2017 сельхозгоду, который начался в октябре, по прогнозам международной организации кофе, составит 3,5 миллиона мешков. Производство кофейных зерен, предположительно, достигнет 151,6 миллиона мешков, потребление — 155,1 миллиона.