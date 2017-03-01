Мэрия нашла инвестора для развития ветхого квартала на севере Воронежа

Администрация Воронежа нашла инвестора для застройки квартала, ограниченного Московским проспектом, улицами 45-й Стрелковой Дивизии, Славы и переулком Ракетный в Коминтерновском районе Воронежа. Итоги конкурса подвели в понедельник, 27 февраля. Победителем аукциона стало ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие».

Стоимость участка под застройку составила 5 млн рублей. Начальная цена лота — около 4,55 млн рублей.

На участке площадью 3,9 га инвестор снесет 20 двухэтажных и трехэтажных жилых домов, гараж и тепловой пункт. Один аварийный дом — № 9 на улице Славы — уже расселили. За счет муниципального жилищного фонда также расселили четыре помещения в домах № 4, № 14 и № 7 на переулке Славы. Оставшихся жильцов переселит в новое жилье инвестор. На освобожденной от старых домов территории ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие» возведет новые здания.

Проект развития застроенной территории в районе автовокзала разработают в ближайшее время, сообщили в компании.

Контекст

В муниципальную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» входят 23 застроенные территории, на которых расположены дома, построенные в 1946—1970 годах, сильно изношенные (износ — более 70%) и официально признанные аварийными.

В ноябре 2014 года мэрия предложила строителям новый принцип расселения ветхого и аварийного жилья — «волновой». В этом случае инвесторы строят на расселяемой территории многоэтажку для жителей квартала, а освобождающиеся дома сносят и возводят на их месте новое жилье. Такой принцип работы выгоден жильцам расселяемых домов, в этом случае они переезжают в новые квартиры, расположенные в привычном районе, и им не приходится менять привычный уклад жизни.

В мэрии отмечали, что не все застроенные территории обладают инвестиционной привлекательностью. Иногда расселение и снос ветхого жилья на таких участках оказывается дороже, чем покупка сопоставимого по площади свободного участка по рыночной стоимости.

Инвесторы уже осваивают три застроенных территории в Воронеже — участки, ограниченные улицами 9 Января — Краснодонская — Семилукская, Конструкторов — Крымская — Пирогова, а также переулком Политехнический и улицей Елецкая. Расселение ведется за счет инвесторов — АО «ДСК», ООО «РемСтрой» и ООО «Черноземспецстрой».