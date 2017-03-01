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09:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия нашла инвестора для развития ветхого квартала на севере Воронежа

Право развития участка площадью 3,9 га выиграла компания «ТрансЦентрСтрой Развитие».

Администрация Воронежа нашла инвестора для застройки квартала, ограниченного Московским проспектом, улицами 45-й Стрелковой Дивизии, Славы и переулком Ракетный в Коминтерновском районе Воронежа. Итоги конкурса подвели в понедельник, 27 февраля. Победителем аукциона стало ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие».

Стоимость участка под застройку составила 5 млн рублей. Начальная цена лота — около 4,55 млн рублей.

На участке площадью 3,9 га инвестор снесет 20 двухэтажных и трехэтажных жилых домов, гараж и тепловой пункт. Один аварийный дом — № 9 на улице Славы — уже расселили. За счет муниципального жилищного фонда также расселили четыре помещения в домах № 4, № 14 и № 7 на переулке Славы. Оставшихся жильцов переселит в новое жилье инвестор. На освобожденной от старых домов территории ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие» возведет новые здания.

Проект развития застроенной территории в районе автовокзала разработают в ближайшее время, сообщили в компании.

Контекст

В муниципальную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» входят 23 застроенные территории, на которых расположены дома, построенные в 1946—1970 годах, сильно изношенные (износ — более 70%) и официально признанные аварийными.

В ноябре 2014 года мэрия предложила строителям новый принцип расселения ветхого и аварийного жилья — «волновой». В этом случае инвесторы строят на расселяемой территории многоэтажку для жителей квартала, а освобождающиеся дома сносят и возводят на их месте новое жилье. Такой принцип работы выгоден жильцам расселяемых домов, в этом случае они переезжают в новые квартиры, расположенные в привычном районе, и им не приходится менять привычный уклад жизни.

В мэрии отмечали, что не все застроенные территории обладают инвестиционной привлекательностью. Иногда расселение и снос ветхого жилья на таких участках оказывается дороже, чем покупка сопоставимого по площади свободного участка по рыночной стоимости.

Инвесторы уже осваивают три застроенных территории в Воронеже — участки, ограниченные улицами 9 Января — Краснодонская — Семилукская, Конструкторов — Крымская — Пирогова, а также переулком Политехнический и улицей Елецкая. Расселение ведется за счет инвесторов — АО «ДСК», ООО «РемСтрой» и ООО «Черноземспецстрой».

В середине февраля депутаты Воронежской гордумы продлили действие программы на десять лет — до 2030 года из-за экономической непривлекательности ряда территорий.

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