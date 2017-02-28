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21:09 (мск), источник: ИА REGNUM

«Восточный выезд» в Уфе построят на деньги ВТБ

Подписано концессионное соглашение.

Источник: Reuters

На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» Башкирия подписала несколько инвестиционных соглашений, особо значимое — меморандум о финансировании Банком ВТБ концессионного соглашения, связанного со строительством автомобильной дороги, которая соединяет трассы М-5 и М-7.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов по итогам форума. По его словам, речь идёт о завершении строительства тоннеля, строительстве моста через реку Уфа и выхода на М-5 со стороны Зауфимья.

Правительство РБ и ООО «Башкирская концессионная компания» (входит в Группу ВТБ) подписали протокол о взаимодействии по реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе. Подписи под документом поставили президент — председатель правления Банк ВТБ (ПАО) Андрей Костин и премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.

Проект включает в себя финансирование, проектирование, строительство и последующую эксплуатацию платной автомобильной дороги регионального значения в Башкортостане. Срок реализации проекта — 25 лет.

«Это очень важное событие для Башкортостана, — сказал Рустэм Марданов. — Практически начинается реализация важнейшего инфраструктурного проекта, который должен решить транспортные проблемы Уфы, соединив при этом через город две федеральные трассы М-5 и М-7. Это даст мощный толчок социально-экономическому развитию пригородов башкирской столицы».

«У Группы ВТБ накоплен хороший опыт реализации крупных инфраструктурных проектов, — сообщил Андрей Костин. — Мы хотим прийти в Башкортостан со своим опытом государственно-частного партнёрства в области развития транспортной инфраструктуры. Это передовой регион, и все вместе мы осуществим задуманное».

«Этот проект имеет важное значение не только для Уфы и Башкортостана, — добавил министр транспорта России Максим Соколов. — Он придаст новое качество и федеральной инфраструктуре, связав две федеральные трассы. При этом строительство будет частично финансироваться за счёт платёжной системы “Платон”. Кстати, в Башкортостане по этому принципу уже построен новый автомобильный мост через реку Белая».

В обязательства концессионера будет входить завершение строительства автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км, начатого в 1992 году; строительство мостового перехода длиной 2,5 км; автомобильной дороги протяжённостью 14 км, примыкающей к федеральной трассе М-5 «Урал»; пунктов взимания платы, а также создание системы управления дорожным движением и строительство специализированного дорожно-эксплуатационного предприятия.

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