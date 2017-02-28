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21:18 (мск), источник: Tengrinews

Банкноты номиналом 1000 тенге старого образца вышли из обращения

С 1 марта 2017 года из обращения выходят купюры номиналом 1000 тенге образца 2006 года, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года можно обменять во всех филиалах Национального Банка, не дожидаясь даты завершения их хождения в обращении.

С 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года включительно указанные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня. Во всех филиалах Нацбанка банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года будут приниматься для обмена до 28 февраля 2021 года. Филиалы Национального Банка обменивают данные банкноты без взимания комиссии.

Также, по данным Нацбанка, в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством. Данные банкноты являются законными.

В соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот, находящихся в обращении, влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства в размере 25 месячных расчетных показателей.

Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере 50 месячных расчетных показателей.

В случае возникновения вопросов обращаться в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам: +7 (727) 2788 058, 2619−234, 2704−585 и в Управление по работе с наличными деньгами по телефону +7 (727) 2704−569.

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