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10:16 (мск), источник: Новый Калининград

За год реальные доходы калининградцев упали на 7,6%

Реальные доходы калининградцев по итогам прошедшего года снизились на 7,6%, а зарплаты — на 1,4%.

Соответствующие данные содержатся в материалах сборника, опубликованного на сайте регионального управления Федеральной службы статистики.

По итогам прошлого года реальная зарплата в среднем составила 29 832 рубля. При этом номинальная зарплата в регионе по сравнению с прошлым годом выросла на 5,8%.

Уменьшился по итогам прошлого года и такой показатель как доход на душу населения. В 2016 году денежные доходы населения составили 299,7 млрд рублей и по сравнению с 2015 годом уменьшились на 0,9%. При этом расходы населения, с учетом сведений полученных от банков, предприятий торговли и общественного питания, превысили доходы на полмиллиарда рублей. Это сложилось как за счет уменьшения остатка наличных денег у населения, так и за счет расходования на территории области денежных доходов, полученных в других регионах.

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