В России выпустят золотую монету номиналом в 20 тысяч рублей

Об этом сообщается на сайте регулятора. Монета будет посвящена 10 финалистам конкурса по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.

Монету планируется выпустить в течение года тиражом до 50 штук. В десятку вошли Золотые ворота Владимира, скульптура «Родина-мать зовет!», Мамаев курган Волгограда, Нижегородский кремль и ярмарка и ряд других.

Купюры в 200 и 2000 рублей поступят в обращение в конце нынешнего года. На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.