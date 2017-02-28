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21:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В России выпустят золотую монету номиналом в 20 тысяч рублей

Банк России выпустит в обращение монету номиналом 20 тысяч рублей, которая будет состоять из 1,75 кг золота 999-й пробы.

Источник: Reuters

Об этом сообщается на сайте регулятора. Монета будет посвящена 10 финалистам конкурса по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.

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Монету планируется выпустить в течение года тиражом до 50 штук. В десятку вошли Золотые ворота Владимира, скульптура «Родина-мать зовет!», Мамаев курган Волгограда, Нижегородский кремль и ярмарка и ряд других.

Купюры в 200 и 2000 рублей поступят в обращение в конце нынешнего года. На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.

Решение об оформлении банкнот принято по итогам всероссийского конкурса, который проводился в июне-октябре прошлого года. Для участия в нем были выдвинуты более пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 городов России.

Комментарии
6
СЕРГЕЙ АНТОШКИН
два..два килограмма ..золота два грамма покрытые толстым слоем чугуния в два колограмма чтобы не вывез за кордон....пилите Шура пилите они золотые...
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TURBODED
ученые Сколково установили, что на работу, как на праздник, можно ходить при зарплате от 450 000 рублей в месяц...
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Юрий
Автор взял инфу на сайте центробанка. Там реально указан вес 1750 гр.!!! Скорее всего ошибка, 175гр. но прикольно. Монетка ничего себе так, была бы.
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