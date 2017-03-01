Глава Башкирии о состоянии экономики: Не чемпионские цифры, но солидные

Как отметили эксперты, выступления многих губернаторов представляли собой краткое изложение перспектив подчиненных им регионов. Не стал исключением и Рустэм Хамитов.

После небольшого отчета о ключевых экономических показателях, которые глава Башкирии сдержанно назвал «не чемпионскими, но солидными, значимыми для большой республики», он перечислил направления, которыми, судя по всему гордится.

«У нас в республике по каждому ключевому министерству, городу и району разработаны дорожные карты по росту доходов и повышению эффективности расходов. Каждый муниципалитет индивидуально работает с малым, средним бизнесом, расположенным на его территории. С каждым! 500 предприятий — значит, работа с 500 предприятиями, тысяча предприятий — значит, с тысячей! Вообще говоря, эффект есть. Мы видим это. Наш опыт Министерство финансов страны уже тиражирует и в других субъектах. То есть эти дорожные карты стали востребованы!» — сообщил коллегам Рустэм Хамитов.

Затем он поделился планами, как вовлечь в экономический процесс средства 20 процентов населения, которые хотят открыть бизнес, но не делают этого по разным причинам.

«Это на самом деле “золотая жила”, которую ещё надо вскрывать и с которой надо работать. Здесь есть интересные предложения», — с воодушевлением сообщил глава Башкирии и следом за этими словами сам же обозначил причины, по которым люди опасаются идти в бизнес и вообще не доверяют представителям власти.

«Льготы для малого и среднего бизнеса носят скорее психологическое значение, но не экономическое. Наш опыт показывает, что прямой корреляции, зависимости между льготами и активизацией предпринимательства пока нет. Льготы вводим, отчитываемся, но не видим роста доходной части бюджета, поскольку количественно и качественно бизнес не растёт в той мере, в какой мы даём ему льготы. Видимо, нужно время. Но бизнес не уменьшается, это тоже хорошо. Это, может быть, и действие льгот», — предположил он.

При этом, по его словам, в Башкирии с 2012 года региональные льготы сократились в два раза — с 6 до 3 млрд рублей.

«Дальнейшее сокращение затруднительно. Мы уже подошли к пределу. Мы понимаем, что социальные льготы трогать нельзя. Если государство не поможет малоимущим, инвалидам и пожилым, то кто ещё поможет?» — задался вопросом Рустэм Закиевич.

Рассказал он и о таком болезненном процессе, как оптимизация, и поделился рецептом, как в Башкирии работают в этом направлении «спокойно, четко, продуманно».

Так, модернизация ЖКХ Башкирии с 2013 года позволила сократить объем выпадающих доходов предприятий коммунальной отрасли в два раза — с 3 до 1,5 млрд. рублей. А к 2020 году руководство республики намерено полностью ликвидировать выпадающие доходы в этой части, передавая наиболее сложные участки работы в концессии, государственно-частное партнёрство и т. д.

По такому же принципу уже два года преобразовано социальное обслуживание на дому, давшее полмиллиарда рублей экономии госбюджету. Та же участь ожидает вспомогательные функции бюджетных учреждений — уборку, охрану, питание и т. д.

«У нас 45 тысяч таких рабочих мест. План этого года — 20 тысяч рабочих мест (школы, больницы, детские сады) вывести на аутсорсинг. И мы понимаем, что для нас это тоже будет приличная экономия», — рассказал Рустэм Хамитов.

А в строительстве Башкирия, оказывается, научилась экономить, сосредоточившись на типовых проектах.

«Отказались от бассейнов в школах, детских садах, потому что это всё неэффективно. В конечном итоге это даёт миллиарды рублей экономии», — поделился ноу-хау Рустэм Хамитов.

Еще одной панацеей в идеале мог бы стать сбор средств с населения на реализацию актуальных проектов.

«У нас есть программа поддержки местных инициатив — 500 млн рублей. 64,5 миллиона собрало население — по 100, 200, 1 000 рублей. Это очень хорошие цифры, хороший отзыв людей на эти программы. Надо, конечно же, и дальше помогать, понимая, что это 10−20 процентов от стоимости этих объектов. Но принципиально важно психологически вовлечь людей в эту работу», — уверен глава региона. Именно таким образом он намерен проводить реализацию в Башкирии федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», осуществляемого, между тем, под патронажем правительства РФ.

В заключение своего выступления Рустэм Хамитов позволил себе дать совет Дмитрию Медведеву, как стимулировать развитие предпринимательства по примеру европейских стран.

«Давайте мы постараемся создать условия для кооперирования людей. Если он боится остаться один с окружающей действительностью, давайте организуем коллегиальную форму ответственности. Не ООО, где два-три хозяина, а 100 человек — кооператив. Это их предприятие. Всю прибыль, которую они получают, направляют на развитие», — предложил Рустэм Хамитов и уточнил, что это не панацея.

«Стараться находить новые формы работы с людьми, вовлечь их в экономику, не заставить, а создать интерес для такой работы — вот, наверное, наша главная задача», — на оптимистичной ноте завершил он свою речь.

Позднее, в кулуарах, глава Башкирии высказал свое мнение о результатах участия делегации Башкирии в работе форума.

«Наша делегация была большой — около 30 человек. Впервые мы взяли с собой шесть руководителей муниципалитетов. Для них это была очень интересная школа. Они участвовали в круглых столах, обсуждали в том числе проблемы моногородов, монотерриторий, — сказал Рустэм Хамитов. — Кроме того, наше правительство подписало несколько инвестиционных соглашений. Из особо значимых могу отметить меморандум о финансировании Банком ВТБ концессионного соглашения, связанного со строительством автомобильной дороги — очень сложной и тяжелой для нас, имеющей сложные исторические корни, — которая соединяет трассы М-5 и М-7. Речь идёт о завершении строительства тоннеля, строительстве моста через реку Уфа и выхода на М-5 со стороны Зауфимья. Таких соглашений было несколько. В этой части для нашей делегации форум был достаточно успешным».