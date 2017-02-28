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22:40 (мск), источник: Tengrinews

Банки Казахстана получили рекордную прибыль, кроме одного

В 2016 году казахстанские банки второго уровня зафиксировали рекордную прибыль, несмотря на стагнацию кредитной деятельности, сообщает Ranking.kz.

Источник: Tengrinews

В прошлом году совокупная прибыль банков составила 401,8 миллиарда тенге, достигнув самого высокого показателя за последние 5 лет.

Напомним, что в 2012 году банковский сектор зафиксировал совокупный убыток в размере 205,5 миллиарда тенге.

По итогам 2016 года практически все банки в Казахстане получили прибыль, кроме одного — убыток казахстанской «дочки» ВТБ составил 3,8 миллиарда тенге. Как показывает статистика, генерировать прибыль банки могут и в отсутствии активной кредитной деятельности — за 2016 год ссудный портфель БВУ сократился на 43 миллиарда тенге, и составил 15,5 триллионов тенге.

В течение 2013−2015 годов банковский сектор был в целом прибылен, в разные годы только 1−2 банка из общего числа участников показывали отрицательный результат деятельности. В 2015 году прибыль банков сократилась на 19 процентов (до 227 миллиардов тенге). При этом из 35 участников рынка только «Казком» и ВТБ показали отрицательный результат — убыток 53 миллиарда тенге и 3,5 миллиарда тенге, соответственно.

В 2014 году совокупная прибыль банков достигла 280 миллиардов тенге, при этом из всех участников рынка БТА получил убыток. Убытки БТА по итогам года составили 114,5 миллиарда тенге. Общая прибыль банков в 2013 году оценивалась в 264,9 миллиарда тенге. Из 38 участников рынка превышение расходов над доходами показал один банк («Нурбанк»).

Напомним, что в 2012 году подавляющее большинство казахстанских БВУ показали прибыль (31 из 38), однако на итоговый результат по всему рынку повлияли показатели БТА (убыток в 349,3 миллиарда тенге). Лидерами 2016 года по объему заработанной прибыли стали «Народный Банк» и «Казком», на которых приходится 58 процентов всей прибыли банковского сектора — 123,5 миллиарда тенге у Народного и 107,6 миллиарда тенге у «Казкома».

Значительно отстает от двойки лидеров «Ситибанк» с показателем в 28,8 миллиарда тенге. Народный Банк в 2016 году достиг самого высокого показателя за последние 10 лет, предыдущий рекорд приходился на 2014 год, когда был заработан 120,2 миллиарда тенге. За год объем прибыли увеличился на 20,5 миллиарда тенге. Банк является лидером рынка по объему чистого результата на протяжении последних 5 лет.

В 2016 году Казком также обновил свой рекорд по максимальному уровню прибыли. Предыдущий был достигнут почти 10 лет назад, в 2007 году прибыль составила 46,3 миллиарда тенге.

В 2015 году, напомним, банк ушел в минус на 53,0 миллиарда тенге. «Ситибанк» в прошлом году заработал 40,8 миллиарда тенге — и это самый высокий показатель для него за последние 10 лет. В 2016 году для обновления рекорда ему не хватило 12 миллиарда тенге.

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Банки Казахстана получили рекордную прибыль, кроме одного
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