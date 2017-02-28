ФАС России возбудила дело в отношении Минздрава

В целях исполнения предупреждения Минздраву России надлежало до ноября прошлого года установить требования к организации и выполнению работ для лицензирования согласно положению о лицензировании медицинской деятельности, утвержденному постановлением правительства РФ.

«В связи с невыполнением Минздравом России требований пункта 3 положения о лицензировании медицинской деятельности сегодня в РФ отсутствует единая система лицензионных требований, предъявляемых к соискателям лицензий и лицензиатам, осуществляющим отдельные виды работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, что ставит медорганизации в неравное положение при получении лицензий», — отметил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Рассмотрение дела в отношении действий Минздрава состоится 16 марта.