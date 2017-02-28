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28 февраля, источник: РИА Новости

ФАС России возбудила дело в отношении Минздрава

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Минздрава России в связи с невыполнением предупреждения, сообщает ведомство.

Источник: РИА Новости

В целях исполнения предупреждения Минздраву России надлежало до ноября прошлого года установить требования к организации и выполнению работ для лицензирования согласно положению о лицензировании медицинской деятельности, утвержденному постановлением правительства РФ.

«В связи с невыполнением Минздравом России требований пункта 3 положения о лицензировании медицинской деятельности сегодня в РФ отсутствует единая система лицензионных требований, предъявляемых к соискателям лицензий и лицензиатам, осуществляющим отдельные виды работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, что ставит медорганизации в неравное положение при получении лицензий», — отметил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Рассмотрение дела в отношении действий Минздрава состоится 16 марта.

Комментарии
1
vesta
Кто-то заскворчит на сковородке ФАС..
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