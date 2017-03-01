Крупнейшие белорусские инвесторы изымают деньги из компаний в Латвии

Как свидетельствует статистика Lursoft.lv, на днях вывела из уставного фонда компании RUSLANS AG свыше 455 тыс. евро гражданка Беларуси Ирина Тригубова. В профиле этой компании указано, что занимается торговлей.

По итогам 2013 года Ирина Тригубова стала крупнейшим белорусским инвестором в экономику Латвии, заняв по объему инвестиций 199-е место. В частности, она вложила тогда деньги в такие компании как RUSLANS AG, ABLE MARK GREEN, ARGENTE PROJEKTS, BAUBALT GT, Bitlex, EXCELSUS, Hurey, Jur Sol, Makro invest, ND Projekti, Taulon, VIZJU.

В январе этого года изъял свои ресурсы (около 2,1 млн евро) из компании Ostas Skati крупнейший с 2008 года белорусский инвестор в Латвии — Валерий Азаматов. Ostas Skati — это собственник многофункционального здания с пристанями для яхт в Риге. По информации, которая публиковалась ранее, Валерий Азаматов являлся собственником 49,62% уставного фонда Ostas skati.