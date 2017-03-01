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00:05 (мск), источник: Ежедневник.by

Крупнейшие белорусские инвесторы изымают деньги из компаний в Латвии

За два первых месяца изъяли свои вклады из уставных фондов латвийских компаний два крупнейших инвестора из Беларуси.

Источник: Ежедневник.by

Как свидетельствует статистика Lursoft.lv, на днях вывела из уставного фонда компании RUSLANS AG свыше 455 тыс. евро гражданка Беларуси Ирина Тригубова. В профиле этой компании указано, что занимается торговлей.

По итогам 2013 года Ирина Тригубова стала крупнейшим белорусским инвестором в экономику Латвии, заняв по объему инвестиций 199-е место. В частности, она вложила тогда деньги в такие компании как RUSLANS AG, ABLE MARK GREEN, ARGENTE PROJEKTS, BAUBALT GT, Bitlex, EXCELSUS, Hurey, Jur Sol, Makro invest, ND Projekti, Taulon, VIZJU.

В январе этого года изъял свои ресурсы (около 2,1 млн евро) из компании Ostas Skati крупнейший с 2008 года белорусский инвестор в Латвии — Валерий Азаматов. Ostas Skati — это собственник многофункционального здания с пристанями для яхт в Риге. По информации, которая публиковалась ранее, Валерий Азаматов являлся собственником 49,62% уставного фонда Ostas skati.

В конце 2014 года Валерий Азаматов продал свою долю (около 32% акций) в холдинге RBSSkals, входящем в пятерку крупнейших строительных компаний Латвии. Эта компания также работала на белорусском рынке — с 2010 года строила гостиничный комплекс для HyattRegency в районе Комсомольского озера. Но из-за проблем с финансированием и оплатой RBSSkals была вынуждена свернуть сотрудничество и уйти с рынка. Застройщик гостиницы — «Сырьевые ресурсы» — с конца 2015 года находится в процедуре банкротства, а недостроенный объект выставлен на продажу.

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