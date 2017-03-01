Крупнейшие белорусские инвесторы изымают деньги из компаний в Латвии
За два первых месяца изъяли свои вклады из уставных фондов латвийских компаний два крупнейших инвестора из Беларуси.
За два первых месяца изъяли свои вклады из уставных фондов латвийских компаний два крупнейших инвестора из Беларуси.
Как свидетельствует статистика Lursoft.lv, на днях вывела из уставного фонда компании RUSLANS AG свыше 455 тыс. евро гражданка Беларуси Ирина Тригубова. В профиле этой компании указано, что занимается торговлей.
По итогам 2013 года Ирина Тригубова стала крупнейшим белорусским инвестором в экономику Латвии, заняв по объему инвестиций 199-е место. В частности, она вложила тогда деньги в такие компании как RUSLANS AG, ABLE MARK GREEN, ARGENTE PROJEKTS, BAUBALT GT, Bitlex, EXCELSUS, Hurey, Jur Sol, Makro invest, ND Projekti, Taulon, VIZJU.
В январе этого года изъял свои ресурсы (около 2,1 млн евро) из компании Ostas Skati крупнейший с 2008 года белорусский инвестор в Латвии — Валерий Азаматов. Ostas Skati — это собственник многофункционального здания с пристанями для яхт в Риге. По информации, которая публиковалась ранее, Валерий Азаматов являлся собственником 49,62% уставного фонда Ostas skati.
В конце 2014 года Валерий Азаматов продал свою долю (около 32% акций) в холдинге RBSSkals, входящем в пятерку крупнейших строительных компаний Латвии. Эта компания также работала на белорусском рынке — с 2010 года строила гостиничный комплекс для HyattRegency в районе Комсомольского озера. Но