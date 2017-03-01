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17:07 (мск), источник: m24.ru

Станции МЦК проверят на антитеррористическую защищенность

Для каждой из 22-х станции составят паспорт, который необходим для безопасности жизни людей в случае террористических актов.

Источник: Москва 24

Более двадцати станций Московского центрального кольца (МЦК) проверят на антитеррористическую защищенность. Об этом говорится в документации АО «МКЖД». Для каждой из 22-х станций, где будут располагаться транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), в том числе для станций «Деловой центр», «ЗИЛ», «Балтийская», «Дубровка», составят паспорт безопасности, который отражает состояние антитеррористической защищенности станций.

«Паспорт безопасности отражает состояние антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению террористических актов», — поясняется в документации.

В паспорт должна также входить информация о видеосистемах на объектах, о постах охраны и охранных системах, об участках, представляющих потенциальную опасность, о технических системах и о транспортных коммуникациях. Разработку паспортов должны завершить к лету этого года.

Паспорта безопасности получат 22 станции Московского центрального кольца (МЦК):

  • Деловой центр;
  • Хорошево;
  • Шелепиха;
  • Верхние Котлы;
  • ЗИЛ;
  • Автозаводская;
  • Угрешская;
  • Дубровка;
  • Новохохловская;
  • Андроновка;
  • Соколиная гора;
  • Измайлово;
  • Локомотив;
  • Бульвар Рокоссовского;
  • Владыкино;
  • Окружная;
  • Лихоборы;
  • Коптево;
  • Балтийская;
  • Стрешнево;
  • Панфиловская;
  • Зорге.

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