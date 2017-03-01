Станции МЦК проверят на антитеррористическую защищенность
Для каждой из 22-х станции составят паспорт, который необходим для безопасности жизни людей в случае террористических актов.
Для каждой из 22-х станции составят паспорт, который необходим для безопасности жизни людей в случае террористических актов.
Более двадцати станций Московского центрального кольца (МЦК) проверят на антитеррористическую защищенность. Об этом говорится в документации АО «МКЖД». Для каждой из 22-х станций, где будут располагаться
«Паспорт безопасности отражает состояние антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению террористических актов», — поясняется в документации.
В паспорт должна также входить информация о видеосистемах на объектах, о постах охраны и охранных системах, об участках, представляющих потенциальную опасность, о технических системах и о транспортных коммуникациях. Разработку паспортов должны завершить к лету этого года.
Паспорта безопасности получат 22 станции Московского центрального кольца (МЦК):