Станции МЦК проверят на антитеррористическую защищенность

Более двадцати станций Московского центрального кольца (МЦК) проверят на антитеррористическую защищенность. Об этом говорится в документации АО «МКЖД». Для каждой из 22-х станций, где будут располагаться транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), в том числе для станций «Деловой центр», «ЗИЛ», «Балтийская», «Дубровка», составят паспорт безопасности, который отражает состояние антитеррористической защищенности станций.