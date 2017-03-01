СМИ опубликовали запись перепалки главы Uber с водителем сервиса

«Если все идет легко, значит я работаю недостаточно усердно», — говорит глава Uber.

В ролике видно, как Каланик в окружение двух девушек едет в автомобиле с водителем Uber. Он рассуждает о том, что пытается сделать каждый год для компании трудным.

Затем он собирается выйти из автомобиля, однако водитель начинает жаловаться Каланику на то, что Uber снижает цены, при этом улучшая качество обслуживания. Гендиректор парирует тем, что вынужден идти на это из-за конкурентов, и если бы он не вел такую политику, то конкуренты, в частности сервис Lyft, обошли бы его.

«Я потерял $97 тыс. из-за тебя. Я обанкротился из-за тебя. Да-да. Ты продолжаешь менять [тарифы] каждый день», — обратился водитель к Каланику.

Затем они продолжили спор о ценах на Uber Black: водитель сервиса заявил о постепенном снижении цен, а глава компании назвал эту информацию чепухой. Bloomberg подчеркивает, что тарифы в Uber Black действительно снизились.

«Знаешь, что? Некоторые люди просто не готовы взять ответственность за свои же действия. Они готовы обвинять в этом других. Удачи!» — выпалил Каланик, после чего вышел из автомобиля.

Как пишет агентство, впоследствии водитель поставил Каланику как пассажиру одну звезду.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор оштрафовал Uber за отсутствие информации о водителях.