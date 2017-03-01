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03:48 (мск), источник: Вести Приморье

УК «Капиталъ» подала иск о банкротстве «Дальневосточного морского пароходства»

Управляющая компания «Капиталъ» подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве «Дальневосточного морского пароходства» (ДВМП, головная структура группы Fesco), следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Соответствующее заявление было подано 27 февраля. Подробности иска не раскрываются, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Мы находимся в диалоге с нашими кредиторами и рассчитываем на то, что найдем решение, которое удовлетворит обе стороны. Мы ранее сформулировали свое видение основных параметров сделки и анонсировали его, в настоящее время дорабатываем и обсуждаем с инвесторами, в том числе рассматривая альтернативные опции. Наши действия ориентированы на защиту интересов всех стэйкхолдеров группы Fesco, а не отдельных компаний», — сообщили ТАСС в пресс-службе Fesco, отвечая на вопрос о поданном иске к компании.

В свою очередь источник, знакомый ходом переговоров, подчеркивает, что «Капиталъ» не намерен банкротить ДВМП, но хочет получить свои деньги и этим иском усиливает свою переговорную позицию.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что держатели рублевых облигаций ДВМП — УК «Капиталъ» подал иск к компании в Арбитражный суд Москвы почти на 63 млн рублей в июне 2016 г. В ноябре суд удовлетворил иск «Капитала» (ДВМП подало апелляционную жалобу).

Согласно публикации «Ведомостей», в портфеле «Капитала» — рублевые облигации второй серии ДВМП на 306,6 млн рублей, управляющая компания приобрела бумаги при размещении в 2013 г. Всего ДВМП разместила тогда облигации на 2 млрд рублей с погашением в 2017 г. В обращении находятся также рублевые облигации ДВМП первой серии на 5 млрд рублей и два выпуска евробондов Fesco (на $421 млн и $234 млн). Весь долг компании краткосрочный — $909 млн, из которых $758 млн — по рублевым и еврооблигациям, еще $134 млн — банковский долг.

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