Энергетики Приморья продолжают рейды по отключению от горячей воды

В феврале энергетики провели очередной рейд по неплательщикам с представителями управляющих компаний. Оказалось, что должники не готовы расстаться с коммунальной услугой: один заключил с энергетиками договор о реструктуризации, а еще несколько человек — оплатили задолженность за тепло и горячую воду. Один из неплательщиков решил не открывать дверь энергетикам, однако уже на следующий день пришел в энергокомпанию, чтобы заключить соглашение о поэтапном погашении долга.

Энергетики напоминают, что ограничение доступа в квартиру лишь ухудшает положение должника. В этом случае с неплательщиками будут разбираться в суде юристы филиала «Приморская генерация».

«Сейчас судом рассматриваются иски об ограничении горячего водоснабжения у трех должников, а по семи неплательщикам уже вынесено положительное решение. Процедуру отключения начнем проводить сразу после получения исполнительных листов», — отметила Юлия Кабановская, замначальника отдела судебной практики СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Напомним, в прошлом году подобные рейды проводились филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК» ежемесячно. За 12 месяцев специалисты энергокомпании отключили горячее водоснабжение у 15 злостных неплательщиков, суммы их долга за тепло и горячую воду варьировались от 10 до 200 тысяч рублей.

«Отключение абонента от ГВС — это крайняя мера, к которой мы прибегаем, когда потребитель никак не реагирует на наши уведомления о наличии задолженности, предложения заключить соглашение о реструктуризации долга. В соответствии с требованиями законодательства самому отключению предшествует уведомительная работа, когда документы вручаются должнику лично в руки, под роспись, с ним проводится разъяснительная беседа. Поэтому эта мера не может быть неожиданной для злостных неплательщиков», — подчеркнул Владимир Матвиец, начальник Владивостокского отделения теплосбыта филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Энергетики призывают не затягивать с оплатой счетов за коммунальные услуги, ведь после рассмотрения дела, к неплательщикам будут применены уже более жесткие меры со стороны судебных приставов — арест имущества и автомобиля, арест банковских счетов, наложение запрета на выезд заграницу и многие другие. При этом неплательщикам помимо основной суммы долга придется оплатить судебные расходы, госпошлину и все начисленные пени. За 2016 год энергетики направили в суд 23 тысячи исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму более 396,3 миллионов рублей.

Избежать судебных разбирательств и последующих негативных последствий можно, заключив с энергокомпанией соглашение о реструктуризации задолженности. Для этого достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру (или договором социального найма) в любой из абонентских отделов филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»:

Владивосток: ул. Посьетская, 40, ул. Черемуховая, 7, ул. Нахимова, 1, ул. Лермонтова, 77 (пос. Трудовое), ул. Экипажная, 107 (о. Русский).

Часы приема: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, 101а. Часы приема: понедельник-пятница с 9.30 до 18:30, суббота с 10:00 до 13:00.

Артем: ул. Амурская, д. 40, кабинет 10. Часы приема: понедельник-пятница с 8−00 до 17−00, обед с 12−00 до 13−00.