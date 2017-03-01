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05:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Власти Москвы увеличат протяженность выделенных полос к 2019 году

Глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в ближайшие два года в столице появятся более 80 км выделенных полос для общественного транспорта.

Источник: Агентство «Москва»

«В 2017—2018 годах в столице организуют более 80 км выделенных полос для общественного транспорта. Планы по новым выделенным полосам — 83,4 км за 2017−2018 годы», — цитирует главу департамента пресс-служба столичного правительства.

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Как отметил господин Ликсутов, для соблюдения тактового расписания в Москве продолжают разрабатывать подходящий интервал движения городского транспорта. В правительстве напомнили, что в 2016 году в столице ввели в эксплуатацию 21,17 км выделенных полос для общественного транспорта.

При этом, как отмечают столичные власти, каждый пятый пассажир автобусов и троллейбусов (более 1,5 млн человек) каждый день пользуется маршрутами, проходящими по выделенным полосам, где скорость движения общественного транспорта увеличивается в среднем на 15%. В правительстве Москвы добавили, что в скором времени на Воздвиженке появится выделенная полоса, которая продет от площади Арбатские Ворота до Моховой улицы.

Как сообщал «Ъ», В этом году столичных водителей ждет ряд нововведений в организации движения. Для борьбы с пробками новый светофор появится на пересечении улицы Алабяна с Ленинградским проспектом. На Ленинградском шоссе на подъезде к МКАД выделенка пройдет посередине проезжей части. Съезжающие с Большой Дорогомиловской улицы на Кутузовский проспект в область получат два отдельных ряда.

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