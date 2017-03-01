Власти Москвы увеличат протяженность выделенных полос к 2019 году

«В 2017—2018 годах в столице организуют более 80 км выделенных полос для общественного транспорта. Планы по новым выделенным полосам — 83,4 км за 2017−2018 годы», — цитирует главу департамента пресс-служба столичного правительства.

Как отметил господин Ликсутов, для соблюдения тактового расписания в Москве продолжают разрабатывать подходящий интервал движения городского транспорта. В правительстве напомнили, что в 2016 году в столице ввели в эксплуатацию 21,17 км выделенных полос для общественного транспорта.

При этом, как отмечают столичные власти, каждый пятый пассажир автобусов и троллейбусов (более 1,5 млн человек) каждый день пользуется маршрутами, проходящими по выделенным полосам, где скорость движения общественного транспорта увеличивается в среднем на 15%. В правительстве Москвы добавили, что в скором времени на Воздвиженке появится выделенная полоса, которая продет от площади Арбатские Ворота до Моховой улицы.

Как сообщал «Ъ», В этом году столичных водителей ждет ряд нововведений в организации движения. Для борьбы с пробками новый светофор появится на пересечении улицы Алабяна с Ленинградским проспектом. На Ленинградском шоссе на подъезде к МКАД выделенка пройдет посередине проезжей части. Съезжающие с Большой Дорогомиловской улицы на Кутузовский проспект в область получат два отдельных ряда.