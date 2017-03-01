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05:38 (мск), источник: ИА REGNUM

Приморье споткнулось на ОДН: норматив поставил крест на экономии

От населения поступают многочисленные жалобы, чиновники разводят руками.

Источник: РИА "Новости"

В Приморье возникла напряжённая ситуация вокруг порядка начисления платы за общедомовые нужды. Начиная с 1 января 2017 года, когда суммы к оплате за ОДН начали рассчитываться исходя из нормативов, от населения стали поступать многочисленные жалобы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Открытым остаётся вопрос: за счёт людей свои доходы увеличивают недобросовестные управляющие компании или же органы власти игнорируют напряжение в обществе?

В многочисленных обращениях граждане указывают на то, что в 2017 году плата за общедомовые нужды увеличилась: если прежде суммы рассчитывались исходя из показаний счётчиков учёта воды и электроэнергии, то сейчас исходя из норматива.

Начальника финансово-экономического отдела департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Марина Гончарук не исключает, что обращения граждан приведут к изменениям Жилищного кодекса.

«Устанавливая приборы учёта, мы с вами понимали, что сэкономим свои деньги, ресурсы, а теперь оказалось, что будем платить по нормативу, — акцентировала Гончарук. — На мой взгляд, нужно оставить расчёт за ОДН, исходя из фактического потребления коммунальных ресурсов по счётчику».

По мнению председателя регионального парламента Александра Ролика, на фоне сложившейся ситуации органы исполнительной власти и местного самоуправления должны принять меры, в том числе меры ответственности для недобросовестных управляек, которые увеличивают свои доходы за счёт населения. Спикер также указал на недоработку Государственной жилищной инспекции Приморья и служб муниципального контроля.

«Органы власти должны сделать всё возможное, в том числе при необходимости и на законодательном уровне, чтобы снять напряжение и не допустить ущемления законных прав наших граждан», — заключил Ролик.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагалось, что новый порядок начисления оплаты за общедомовые нужды и повышение требований к Управляющим организациям и к собственникам жилья должны привести к снижению платежей. Однако, после поступления обновлённых в соответствии с этим постановлением квитанций за январь 2017 года, у многих жителей платежи увеличились. Так, в Орле споры вокруг ОДН дошли до Конституционного суда.

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