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06:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Минздрав прокомментировал возбуждение дела со стороны ФАС

В министерстве здравоохранения России прокомментировали возбуждение дела со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

В ведомстве заявили, что приказ, из-за которого началось расследование, соответствует законодательству и был зарегистрирован Минюстом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минздрава в среду, 1 марта.

Как отмечается, данный приказ, принятый в марте 2013 года, вместе с порядками оказания медицинской помощи «составляет основу для обеспечения единства требований к качеству оказываемой медицинской помощи в рамках лицензирования». Документ разделяет услуги на группы с учетом видов медицинской помощи и условий ее оказания.

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«Если бы такая группировка отсутствовала, то к кабинету амбулаторного хирурга в поликлинике и к хирургическому отделению, оказывающему высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральном специализированном центре, должны были бы предъявляться одинаковые требования, и указанный кабинет получил бы возможность проводить высокотехнологичные операции без наличия необходимого оборудования и соответствующего персонала, что ставило бы под угрозу жизнь и здоровье пациентов», — уточнили в Минздраве, добавив, что соответствующая информация была направлена в ФАС.

28 февраля стало известно, что ФАС возбудила дело в отношении Министерства здравоохранения России по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Как отмечалось, ведомство не устранило выявленные ранее нарушения в системе получения лицензий на медицинскую деятельность.

В ноябре 2016 года сообщалось, что ФАС разработала механизм принудительного лицензирования лекарств «в интересах жизни и здоровья граждан». По информации газеты «Коммерсантъ», Антимонопольная служба предложила возложить на правительство полномочия о принудительном лицензировании без одобрения суда с выплатой правообладателю компенсации.

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