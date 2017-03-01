Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю из Ангарска сохранить полученную субсидию

Руководитель производственного предприятия Ангарска получил субсидию в размере 300 тысяч рублей от министерства экономического развития Иркутской области в 2012 году. Спустя два года после проведенной проверки ведомство заявило, что компанией не достигнуты целевые показатели, потребовало вернуть деньги обратно и инициировало судебный процесс. Бизнесмен обратился за помощью в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, который доказал неправомерность данного иска. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.

Предприниматель из Ангарска рассказал, что получил субсидию в размере 300 тысяч рублей от министерства экономического развития Иркутской области.

«По условиям соглашения, после предоставления поддержки сумма налоговых отчислений за год должна была составить 344 тысячи рублей. Кроме того, предприниматель должен был сохранить четыре рабочих места и создать еще семь новых рабочих мест. Все эти требования были выполнены», — отметили в пресс-службе.

Специалисты аппарата уполномоченного провели правовой анализ предоставленных документов и вступили в судебный процесс, инициированный министерством экономического развития, в качестве третьего лица. В феврале 2015 года процесс был приостановлен, чтобы дождаться вынесения и вступления в силу решения по аналогичному делу.

Спустя два года арбитражный суд Иркутской области отказал министерству экономического развития в исковых требованиях. В соглашении, подписанном ведомством и предпринимателем, в качестве одного из целевых показателей указана сумма налоговых отчислений. Министерство учитывало только те суммы, которые были перечислены компанией непосредственно в налоговую службу. Однако ни соглашением, ни положением о предоставлении субсидии не было конкретизировано, что следует понимать под объемами налоговых отчислений. Поэтому суд указал, что под этим определением следует понимать уплату в бюджетную систему России всех видов налогов и обязательных платежей. А согласно законодательству Российской Федерации бюджетная система включает в себя, в том числе, пенсионный фонд и фонд социального страхования. В эти ведомства ангарский предприниматель также перечислял деньги. И в общей сложности сумма всех отчислений составила больше необходимых 344 тысяч рублей. То есть фактически предприниматель выполнил условия соглашения. А это значит, что он не должен возвращать субсидию обратно.