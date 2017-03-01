Мэрия Красноярска возьмет кредит на 1 млрд рублей

Для получения дополнительной экономии бюджетных средств администрация Красноярска планирует привлечь банковские кредиты с более дешёвой процентной ставкой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация города разместила извещения о проведении 20 марта 2017 года аукционов на привлечение банковских кредитов в общем объеме 1 млрд рублей. Максимальная ставка составит 11,5% годовых. Их цель — заместить имеющиеся кредиты займами с более дешевой процентной ставкой, минимизировать расходы на обслуживание долга и снизить ежегодную долговую нагрузку на бюджет.

Напомним, ранее глава Красноярска Эдхам Акбулатов поручил департаменту финансов привлечь кредиты для погашения долгов и обслуживания дефицита бюджета. Всего предполагается взять четыре кредита: два на 300 млн рублей и два на 200 млн рублей.