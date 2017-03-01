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06:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Приангарье пересмотрят ставку по налогу на имущество для деловых и торговых центров

Законопроект о новой ставке по налогу на имущество организаций от кадастровой стоимости обсудили с мэрами муниципалитетов Иркутской области.

Источник: Reuters

Как 1 марта 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона, в прошлом году правительство Иркутской области инициировало законопроект о внесении изменений в закон «О налоге на имущество организаций», которым предлагалось установить налоговую ставку в размере 2% от кадастровой стоимости для деловых и торговых центров площадью более 1 тыс. кв.м с 2017 года, площадью более 750 кв.м. — с 2018 года, площадью более 500 кв.м. — с 2019 года и площадью более 250 кв.м. — с 2020 года.

В ноябре 2016 года законопроект был принят в первом чтении, однако было решено при дальнейшей работе над ним внести в него коренные изменения. В частности, предлагается на год отсрочить вступление закона в силу, что позволит предпринимателям проанализировать результаты новой кадастровой оценки, проведенной в 2016 году, даст время просчитать расходы. Кроме того, предложено не делить объекты на категории исходя из площади, а ввести сплошное налогообложение для объектов любой площади. Размер налоговой ставки также подлежит пересмотру, который может быть проведен в рамках деятельности рабочей группы, созданной в ЗС под председательством вице-спикера Натальи Дикусаровой.

«Законопроект непростой, и нам необходимо взвешенно подойти к его принятию, определив оптимальную налоговую ставку, которая будет комфортной и для бизнеса, и для бюджетов различных уровней. Естественно, в связи с новым подходом — переходу к сплошному налогообложению — появляется возможность снизить ставку по сравнению с 2%, предложенными правительством, — пояснила Наталья Дикусарова. — Кроме того, муниципальным образованиям после принятия данного закона придется принимать свои решения по ставке для физических лиц — индивидуальных предпринимателей». Присутствовавшие на совещании мэры отметили, что данный вид бизнеса не относится к высокодоходному. Так, по подсчетам одного из муниципалитетов, доходность такого бизнеса составляет 17%. Поэтому повышение налоговой нагрузки может серьезно ударить по предпринимателям и даже вынудить прекратить свою деятельность. Поэтому оптимальной налоговой ставкой большинство мэров считают 0,5%. На примере муниципального рынка в одном из городов Иркутской области было просчитано, что при ставке в 2% налоговая нагрузка на предприятие вырастет в три раза, а его доходность упадет на 40%.

Что касается дальнейшего решения муниципалитетов о размере налоговой ставки для индивидуальных предпринимателей, то ее величина должна быть приближена к ставке, установленной для юридических лиц. В противном случае начнется перерегистрация бизнеса в попытке минимизировать затраты. Мэры также отметили, что со следующего года предполагается отменить льготу на имущество для муниципальных учреждений, в частности детских садов и школ, это повлечет дополнительные расходы, существенные для местных бюджетов. При этом за счет собираемости налогов на имущество с индивидуальных предпринимателей предполагается компенсировать эти расходы. Однако, по расчетам муниципальных образований, затраты на выплату налога на имущество за муниципальные учреждения будут несопоставимо больше.

На совещании также были озвучены предложения по освобождению от налога отдельных видов деятельности, например, сельского хозяйства, которое снабжает продуктами питания образовательные учреждения. Также предусмотреть льготы предложили для туристических объектов, как это сделано в Республике Бурятия, чтобы сохранить конкурентоспособность с соседним регионом.

По итогам обсуждения с мэрами вице-спикер отметила, что налоговая ставка должна быть снижена относительно предложенных 2%. При этом размер ставки должен быть рассчитан на основе перечня из 17 тыс. объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости. Кроме того, необходимо сопоставить разные территории Иркутской области, поскольку экономическая ситуация в них разная, также должен быть проведен анализ, как повлияет принятие законопроекта на состояние малого и среднего бизнеса. А после принятия решения по размеру ставки необходимо рассмотреть категории объектов, которым могут быть предоставлены налоговые льготы.

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