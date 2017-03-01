Жители Новосибирска из-за праздников получат пенсию преждевременно, сообщает пресс-служба филиала ФГУП «Почта России» Макрорегиона «Сибирь».

«В связи с тем, что 8 марта является выходным днем для почтовых отделений и участков доставки пенсий и пособий Новосибирской области, пенсионерам, чья дата выплаты приходится на это число, пенсии будут выплачены досрочно — 6 и 7 марта», — сообщили в ведомстве.