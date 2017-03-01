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07:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители Новосибирска из-за праздников получат пенсию преждевременно

Почта России доставит пенсии 6 и 7 марта за праздничный день, сообщает пресс-служба филиала ФГУП «Почта России» Макрорегиона «Сибирь».

Источник: Reuters

Жители Новосибирска из-за праздников получат пенсию преждевременно, сообщает пресс-служба филиала ФГУП «Почта России» Макрорегиона «Сибирь».

«В связи с тем, что 8 марта является выходным днем для почтовых отделений и участков доставки пенсий и пособий Новосибирской области, пенсионерам, чья дата выплаты приходится на это число, пенсии будут выплачены досрочно — 6 и 7 марта», — сообщили в ведомстве.

График доставки пенсий и пособий за праздничные дни согласован с отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, о сроках и датах доставки пенсионеры были заблаговременно проинформированы. Получатели пенсий и пособий, по какой-либо причине отсутствовавшие дома на момент визита почтальона, смогут получить свои выплаты в почтовых отделениях.

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