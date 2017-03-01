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07:03 (мск), источник: Om1.ru

В Омске продолжают ездить запрещенные «Газели»

Подписчики пабликов обнаружили несколько машин, продолжающих работать на маршрутах.

С сегодняшнего дня, 1 марта в Омске решением мэрии введен запрет для частных перевозчиков на «Газели» вместимостью меньше 15 человек. Тем не менее в паблике «Аварийный Омск» подписчики уже рассказывают о нарушителях.

— Только что доехал до работы на 417 «Газели» Но как показалось, нервничал водитель, — написал Владимир Владимирович.

А другой пользователь добавил.

— Только что 413 проехала через поворотную, — сообщил Максим Александров (Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.Om1.ru).

Кроме того завязалась дискуссия, в ходе которой противники и сторонники запрещенного средства передвижения так и не пришли к единому мнению.

Отметим, что нарушителей закон, решивших выйти на маршрут, будут штрафовать в УГАДН. Перевозчиков — на 300 тысяч рублей, а самих водителей — на пять тысяч.

Добавим, что сегодня с утра департамент транспорта и федеральные контрольно-надзорные ведомства проведут совместный рейд, в ходе которого намерены отловить «Газели».

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