В Омске продолжают ездить запрещенные «Газели»

С сегодняшнего дня, 1 марта в Омске решением мэрии введен запрет для частных перевозчиков на «Газели» вместимостью меньше 15 человек. Тем не менее в паблике «Аварийный Омск» подписчики уже рассказывают о нарушителях.

— Только что доехал до работы на 417 «Газели» Но как показалось, нервничал водитель, — написал Владимир Владимирович.

А другой пользователь добавил.

— Только что 413 проехала через поворотную, — сообщил Максим Александров (Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.Om1.ru).

Кроме того завязалась дискуссия, в ходе которой противники и сторонники запрещенного средства передвижения так и не пришли к единому мнению.

Отметим, что нарушителей закон, решивших выйти на маршрут, будут штрафовать в УГАДН. Перевозчиков — на 300 тысяч рублей, а самих водителей — на пять тысяч.