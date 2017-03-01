Предприятия лесной промышленности края вышли на безубыточный уровень

Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона. В число приоритетных инвестпроектов, благодаря которым удалось добиться устойчивости, вошли предприятия в Приангарье.

В прошлом году заводы отгрузили леса более чем на 31 миллиард рублей. В последний раз такие показатели фиксировали в 2009 году. В минлесхозе отметили: по итогам прошлого года в крае заготовлено 18,5 миллионов кубометров древесины.





