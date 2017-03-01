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06:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморью на рыбоводство выделили копейки

Распоряжением правительства на развитие товарной аквакультуры в регионах из федерального бюджета выделено 372,5 млн рублей. Однако Приморский край — в аутсайдерах по объему поддержки, отмечает ИА Дейта.

По документу, субсидии распределены между шестью субъектами на софинансирование рофильных расходов, на развитие аквакультуры и осетроводства.

В частности, Дагестану выделено 6 млн 849,5 рублей, Карелии — 12 млн 587,1 рублей, Красноярскому краю — 44 млн 362,9 рублей, Приморскому краю — 9 млн 545,1 рублей, Калужской области — 187 млн 019,1 рублей и Мурманской области — 112 млн 165,4 рублей.

Деньги предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие аквакультуры» государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Росрыболовством исходя из степени результативности.

В 2016 году регионам на развитие аквакультуры из федерального бюджета Правительством было выделено 348,7 млн рублей. Средства также были распределены между бюджетами шести субъектов Федерации. Субсидии получили Республика Карелия, Приморский край, Калужская, Ленинградская, Мурманская и Новгородская области.

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