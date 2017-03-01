В туризм на Кубани вложат 1,3 млрд рублей и создадут 400 новых рабочих мест в этой сфере

Кроме того, в результате реализации инвестиционных проектов в рамках трех соглашений о сотрудничестве в инвестиционной сфере планируемый объем инвестиций в санаторно-курортную отрасль региона в ближайшие годы может превысить 10 млрд рублей. Новые точки роста получат не только популярные кубанские курорты Сочи, Анапа, Новороссийск, Геленджик и Горячий Ключ. Кроме того, инвесторы заинтересовались также развитием Краснодара, Белореченского района, малых курортных поселков Черноморского побережья, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Соглашения с компаниями-инвесторами и главами муниципальных образований на Российском инвестиционном форуме подписал министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди.

До конца 2018 года ЗАО Пансионат «Ромашка» планирует реализовать в Сочи важный социальный инвестпроект «Создание международного детского лагеря». На территории пансионата будут капитально отремонтированы три жилых корпуса и помещения для занятий с детьми, летний киноконцертный зал на 500 мест, медицинский блок. Также появятся языковой клуб, современные спортивные площадки и комплекс детского питания. Объем инвестиций составит 145 млн рублей, будет создано 70 рабочих мест.

В Анапе планируют построить новый спальный корпус санатория «Виталия» и гостиничный комплекс на 88 мест «Эмеральд». Общая сумма инвестиций — порядка 300 миллионов рублей.