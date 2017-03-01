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10:56 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В туризм на Кубани вложат 1,3 млрд рублей и создадут 400 новых рабочих мест в этой сфере

Краснодар, 1 марта, KrasnodarMedia. В строительство и реконструкцию пансионатов и отелей Кубани будет вложено более 1,3 млрд рублей и создано более 400 новых рабочих мест. На форуме в Сочи Краснодарский край подписал 10 соглашений по развитию курортов.

Кроме того, в результате реализации инвестиционных проектов в рамках трех соглашений о сотрудничестве в инвестиционной сфере планируемый объем инвестиций в санаторно-курортную отрасль региона в ближайшие годы может превысить 10 млрд рублей. Новые точки роста получат не только популярные кубанские курорты Сочи, Анапа, Новороссийск, Геленджик и Горячий Ключ. Кроме того, инвесторы заинтересовались также развитием Краснодара, Белореченского района, малых курортных поселков Черноморского побережья, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Соглашения с компаниями-инвесторами и главами муниципальных образований на Российском инвестиционном форуме подписал министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди.

До конца 2018 года ЗАО Пансионат «Ромашка» планирует реализовать в Сочи важный социальный инвестпроект «Создание международного детского лагеря». На территории пансионата будут капитально отремонтированы три жилых корпуса и помещения для занятий с детьми, летний киноконцертный зал на 500 мест, медицинский блок. Также появятся языковой клуб, современные спортивные площадки и комплекс детского питания. Объем инвестиций составит 145 млн рублей, будет создано 70 рабочих мест.

В Анапе планируют построить новый спальный корпус санатория «Виталия» и гостиничный комплекс на 88 мест «Эмеральд». Общая сумма инвестиций — порядка 300 миллионов рублей.

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Важный бальнеологический проект будет реализован в Белореченском районе. Речь идет о восстановлении профилактория «Солнечный». ООО «Термы» намерены построить бассейн для термальной воды и пруды под рыбное хозяйство с беседками для отдыха, создать садово-парковый ландшафт. В результате реализации проекта стоимостью 130 миллионов рублей будет создано 50 рабочих мест.

Еще одно соглашение министерством курортов, туризма и олимпийского наследия региона заключено с управляющей компанией «Курорты Горячего Ключа», которая взяла на себя обязательства по модернизации корпуса санатория «Горячий Ключ». Реализовать проект планируется уже в 2017 году.

— Сомнений нет, компания — наш стратегический партнер, активный участник проектов по продвижению комплексного благоустройства территорий, — отметил сразу после подписания соглашения Христофор Константиниди.

Еще один стратегический для края партнер — «Абрау-Дюрсо». В строительство гостиницы класса 3 звезды «Старый дуб» в Новороссийске ООО «Территория Абрау-Дюрсо», входящее в холдинг, намерено вложить 500 миллионов рублей и создать порядка 170 рабочих мест. Реализовать проект инвестор планирует в 2017—2022 гг.

Также на форуме было подписано три соглашения о сотрудничестве в сфере инвестиций. В перспективе планируется возведение крытого тематического парка водного досуга в Краснодаре и туристического комплекса «Meydmar» в Сочи. Последний предполагает строительство пятизвездочного отеля, ипподрома с крытым манежем, развлекательного комплекса. Третий проект планируется реализовать в поселке Джубга Туапсинского района. Инвестор — Центральный союз потребительских обществ России — выразил готовность провести реконструкцию пансионата «Джубга».

— Сегодня важно развивать не только Сочи, Анапу и Геленджик, но и малые курортные территории, которые пользуются большим спросом у людей, — отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди. — Поэтому для нас очень важно, что инвесторы хотят вложить более 2 млрд рублей в модернизацию санатория в Джубге. Мы готовы оказать нашим партнерам всю необходимую поддержку, помогаем с оформлением документов, чтобы проект начал реализовываться в максимально короткие сроки.

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