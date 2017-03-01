В Омске на месте уничтожили 800 кг пекинской капусты из Польши
Санкционный товар обнаружили на одном из складов города.
Санкционный товар обнаружили на одном из складов города.
На одном из складов Омска госинспекторы регионального Управления Россельхознадзора обнаружили санкционную продукцию. Там оказалось 795,8 килограмм пекинской капусты, которую привезли из Польши.
В итоге специалисты ведомства, согласно указу президента России, уничтожили заграничный продукт механическим путем, прямо на месте.