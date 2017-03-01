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06:41 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на месте уничтожили 800 кг пекинской капусты из Польши

Санкционный товар обнаружили на одном из складов города.

На одном из складов Омска госинспекторы регионального Управления Россельхознадзора обнаружили санкционную продукцию. Там оказалось 795,8 килограмм пекинской капусты, которую привезли из Польши.

В итоге специалисты ведомства, согласно указу президента России, уничтожили заграничный продукт механическим путем, прямо на месте.

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