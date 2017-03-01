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06:40 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на 13 часов отключат холодную воду в Советском районе

Завтра в Советском районе столицы республики «Уфаводоканал» отключит холодное водоснабжение в некоторых домах, сообщает администрация города.

Так, 2 марта с 10:00 до 23:00 холодную воду отключат в следующих домах: Бессонова 24, 24/1, 26, 28, 28/1; Николая Дмитриева 13, 15, 17, 19, 21, 21/2, 23; Бессонова 26; Николая Дмитриева 21/1; Николая Дмитриева 19/1, Школа № 23.

Сообщается, что отключения пройдут в целях текущего планового ремонта.

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