В Уфе на 13 часов отключат холодную воду в Советском районе
Завтра в Советском районе столицы республики «Уфаводоканал» отключит холодное водоснабжение в некоторых домах, сообщает администрация города.
Завтра в Советском районе столицы республики «Уфаводоканал» отключит холодное водоснабжение в некоторых домах, сообщает администрация города.
Так, 2 марта с 10:00 до 23:00 холодную воду отключат в следующих домах: Бессонова 24, 24/1, 26, 28, 28/1; Николая Дмитриева 13, 15, 17, 19, 21, 21/2, 23; Бессонова 26; Николая Дмитриева 21/1; Николая Дмитриева 19/1, Школа № 23.
Сообщается, что отключения пройдут в целях текущего планового ремонта.