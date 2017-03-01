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07:06 (мск), источник: Newtimes.kz

Самая дешёвая квартира в Алматы продана за 5.4 млн тенге

На рынке жилья Алматы был установлен очередной ценовой антирекорд. Специалисты «Крыши» определили самую дешёвую квартиру, выставлявшуюся на продажу в южной столице за последний год.

Источник: Newtimes.kz

Для этого были изучены актуальные и архивные материалы. Из выборки исключили объявления от риелторов, жилплощади в общежитиях и домах барачного типа. Не учитывались квартиры, требующие ремонта или в черновой отделке, а также не самые востребованные варианты вроде жилья в подвалах и цокольных этажах.

Оказалось, что рекордный минимум был обновлён прошлым летом. Однокомнатная квартира площадью 30 кв. м (180 тыс. тенге за 1 кв. м) на последнем этаже в пятиэтажке 2012 года постройки стоила 5.4 млн тенге. Расположен объект в мкр «Кокжиек». Продавец подтвердил, что жильё благополучно реализовано, и уточнил, что с учётом торга сумма была снижена на 100 тысяч тенге.

«Крыша» отмечает, что указанная жилплощадь лидирует не только в годовом рейтинге. Она является самой дешёвой из всех представленных квартир в базе за последние три года.

Напомним, средняя цена предложений в Алматы летом 2016 года составляла приблизительно 364 тысячи тенге за квадрат.

Что касается более востребованных районов, Бостандыкского, Ауэзовского и Алмалинского, то там ценовой минимум соответствует 8−10 миллионам тенге. Согласно архивным и актуальным данным последнего года, этой суммы также может хватить лишь на покупку жилья коридорного типа площадью до 20 кв. м в новостройке.

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