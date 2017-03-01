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07:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Инвестиции в ТОРы Приморья превысили 205 млрд рублей

Всего же заявленные вложения должны составить 218,9 млрд рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 марта, PrimaMedia.

Объем инвестиций в территории опережающего развития (ТОР) в Приморском крае на сегодняшний день превысил 205 млрд рублей, а всего заявленные вложения должны составить 218,9 млрд рублей. Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам главы региона, в настоящее время резидентами приморских территорий опережающего развития уже стали три десятка компаний.

«В рамках ТОР планируется создать 10,6 тысяч рабочих мест, из них уже организовано 850. Сейчас у нас три территории опережающего развития — одна из них занимается логистикой, другая сельскохозяйственным производством, третья — это крупнейшая судостроительная верфь в стране. И в начале мая должна создаваться еще одна ТОР — большой нефтехимический кластер», — отметил губернатор.

Владимир Миклушевский отметил, что новый механизм набирает популярность у инвесторов.

«Сам опыт создания таких территорий очень интересен, хотя и он не новый: в ведущих странах мира это достаточно распространенная практика, когда государство создает инфраструктуру, дает налоговые льготы, легко выдает земельные участки под строительство заводов. Конечно, чтобы все это в полной мере заработало, нужно подождать еще несколько лет. Те предприятия, которые сейчас проектируются, нужно построить и запустить. Но уже сегодня мы видим большой интерес», — подчеркнул глава региона.

«Там уже больше 160 резидентов. Заявленная сумма инвестиций — больше 220 миллиардов рублей. Кроме этого, в порту создано 23 тысячи рабочих мест. Когда комплекс заработает в полную силу, ожидаем, что их количество увеличится до 50 тысяч», — пояснил глава региона.

Напомним, в Приморье созданы три территории опережающего развития — «Надеждинская», «Михайловский» и «Большой Камень». Режим Свободного порта Владивосток распространяется на 16 муниципальных образований края, включая их морские акватории.

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