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07:26 (мск), источник: 112.ua

Средняя зарплата в Украине за месяц уменьшилась на 467 грн, — Госстат

В январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 7,2%, или на 467 гривен до 6 008 гривен в месяц. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Источник: 112.ua

Самый низкий уровень зафиксирован в Тернопольской области, где средняя зарплата составила 4 641 гривну/месяц.

Отметим, в декабре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с ноябрем на 19,8%, или на 1 069 гривен до 6 475 гривен в месяц.

Традиционно самую высокую заработную плату получили работники авиационной отрасли — в среднем 27 тыс. 252 грн, за ними идут финансисты и страховые агенты — 11 тыс. 92 грн.

Работники информационной и телекоммуникационной отраслей получили в среднем 10 тыс. 210 грн. У технарей и ученых — 8 тыс. 195 грн. Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет 4 тыс. 694 грн, в промышленности — 6 тыс. 524 грн. Самая низкая оплата труда у работников почты и курьеров — 3 тыс. 328 грн.

Среди регионов самую высокую среднюю зарплату получают в Киеве 9 тыс. 292 грн, следом идет Донецкая область — 6 тыс. 503 грн. Самая низкая зарплата в Тернопольской области — 4 тыс.461 грн.

Ранее Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2017 год до 9,1% с 8%.

Прогноз изменен из-за роста минимальной заработной платы с начала года с 1600 до 3200 грн в месяц.

«Это решение правительства отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на производственные товары, и себестоимости продукции, так и опосредованно на инфляционных ожиданиях украинцев», — сказано в сообщении НБУ.

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