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07:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вторая попытка продать птицефабрику «Индюшкино» не удалась

На торги не было подано ни одной заявки.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Торги по продаже имущественного комплекса птицефабрики «Индюшкино» в Красноярском крае признаны несостоявшимися — на них не было подано ни одной заявки. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Начальная цена торгов составила более 800 млн руб. Птицефабрика была выставлена на продажу единым комплексом, включая дебиторскую задолженность к 19 компаниям, а ее общая цена составила 743,8 млн рублей.

Напомним, это уже вторая попытка продать имущество компании-банкрота. На аукцион, который состоялся в декабре, также не было подано ни одной заявки от инвесторов.

Птицефабрику «Индюшкино» признали банкротом осенью прошлого года. На данный момент задолженность предприятия перед кредиторами превышает 3 млрд руб. Основной кредитор — красноярская компания «Интехком».

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Вторая попытка продать птицефабрику «Индюшкино» не удалась
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