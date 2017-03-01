Вторая попытка продать птицефабрику «Индюшкино» не удалась
На торги не было подано ни одной заявки.
На торги не было подано ни одной заявки.
Торги по продаже имущественного комплекса птицефабрики «Индюшкино» в Красноярском крае признаны несостоявшимися — на них не было подано ни одной заявки. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».
Начальная цена торгов составила более 800 млн руб. Птицефабрика была выставлена на продажу единым комплексом, включая дебиторскую задолженность к 19 компаниям, а ее общая цена составила 743,8 млн рублей.
Напомним, это уже вторая попытка продать имущество
Птицефабрику «Индюшкино» признали банкротом осенью прошлого года. На данный момент задолженность предприятия перед кредиторами превышает 3 млрд руб. Основной кредитор — красноярская компания «Интехком».