Правительство пообещало выплатить компенсации новосибирцам за тарифы ЖКХ

Руслан Власов, генеральный директор АО «СИБЭКО»: «Мы не говорим о том — нужно или не нужно повышать тариф. Тариф должен быть экономически обоснован. И справедлив. Потому что когда идет обсуждение у многих возникает прежде всего вопрос справедливости той или иной цены за конкретный товар. И эта площадка, я надеюсь, станет началом для дальнейшего конструктивного диалога».

В одном зале встретились эксперты, в том числе из других городов, критики принятых тарифных решений, представители властей разных уровней и энергетики. Говорили в том числе о рисках, которые несет искусственное сдерживание энерготарифов.

Сегодня новосибирская энергосистема работает стабильно. Показатели потерь в теплосетях и их аварийность — в сравнении с другими территориями — одни из самых низких. При этом одним из самых низких в Новосибирске остается и тариф на тепло — если сравнивать стоимость этой услуги в городах миллионниках.

Гарей Асмодьяров, руководитель департамента по тарифам Новосибирской области: «Мы сегодня для этого наверное и собрались, чтобы пообсуждать и поправить, если кто-то ошибается. Это рабочая дискуссия, которая в том числе и призвана устранить заблуждения, которые у кого-либо существуют».

Новосибирской области увеличение расходов на коммунальные услуги жителям будут компенсировать. Об этом сегодня сообщила исполняющий обязанности министра социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Елена Бахарева, и.о. министра социального развития Новосибирской области: «Это адресная социальная выплата, появление которой связано именно с введением 15-процентного повышения тарифов на ЖКХ. Начнет она действовать с 1 июля 2017 года, то есть с того момента, как будут повышены тарифы на ЖКХ».

В каждом районе и городе новосибирского региона компенсация будет — разной. Зависит от размера повышения тарифов ЖКХ.

Льготным категориям граждан — а это полмиллиона человек — областные власти готовы полностью возместить разницу после повышения тарифов. Компенсации начислят — автоматически.

Всем остальным, кто не получает никаких социальных выплат — 50 процентов. Для этого нужно будет обратиться в отдел пособий и социальных выплат по месту жительства. Один раз. В августе. Порядок такого обращения и перечень необходимых документов сейчас разрабатывают. На компенсации — из областного бюджета. Уже выделено порядка 200 миллионов рублей. Таким образом, объемы социальной поддержки в Новосибирской области не уменьшились, а наоборот, увеличились. Пока власти планируют помогать жителям оплачивать коммуналку до конца этого года.