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07:36 (мск), источник: Om1.ru

Минобороны не дало добро на строительство дороги в Омске

Планировалось соединить проспект Карла Маркса и улицу Кирова, но оказалось, что там находятся земли Минобороны.

Как выяснилось на совете по стратегическому развитию и инвестициям, идея разгрузить заторы, собирающиеся на улицах Кирова и Богдана Хмельницкого, путем строительства проезда от проспекта Карла Маркса до Кирова (через улицы Братскую и 1-ю Военную) так и останется идеей.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

 — Мы планировали выполнить проект по соединению Маркса и Кирова, но к великому сожалению, столкнулись с тем, что участок принадлежит вооруженным силам. Там находится железная дорога, от которой армия отказаться не может. Потому задание на проектирование остановилось.

Также градоначальник упомянул строительство дороги-дублера на Левобережье от моста 60-летия Победы до улицы Крупской, которую условно называют Нижней или «кишкой» за ее извилистость.

 — Проект готов, экспертизу прошел, но финансирование отложили по строительству дорог. Думаю, осталось ждать недолго, и через год начнем строительство, — добавил Двораковский.

Напомним, об этом же говорил начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области Дмитрий Христолюбов, представляя региональную программу «Безопасные и качественные дороги».

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