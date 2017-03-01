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07:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

За четыре года долг Омска вырос на 2,5 млрд рублей

Главный финансист города не считает это бремя критическим для бюджета.

Источник: Reuters

Омск за 2012−2016 года прирастил объем муниципального долга на 2,5 млрд рублей и в настоящее время его объем составляет 5 млрд 200 млн рублей, об этом заявила директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина во время пресс-конференции.

Впрочем, главный финансист города не считает это бремя критическим для бюджета. По ее мнению, социальные проекты, которые удалось реализовать, стоили того, чтобы влезть в долги.

Тем временем, у города не хватает денег на полноценный дорожный ремонт. На запланированные в этом году работы мэрия сможет выделить лишь 50 млн рублей. Из федерального и областного бюджетов поступят 500 и 460 млн.

«Мы заходим на 32 дороги для приведения в нормативное состояние. 460 уже областные выставлены на отбор муниципальных образований, мы подготовили 14 смет. Это будет принято решение, торги 45 дней, я думаю, после 9 мая будут конкретно определены подрядчики. И мы спокойно зайдём на первые 14 дорог», — рассказал первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов.

Постепенно город будет расплачиваться с задолженностью — администрация собирается размещать облигации Омска и проводить перекредитование.

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