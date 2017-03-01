За четыре года долг Омска вырос на 2,5 млрд рублей
Главный финансист города не считает это бремя критическим для бюджета.
Главный финансист города не считает это бремя критическим для бюджета.
Омск за 2012−2016 года прирастил объем муниципального долга на 2,5 млрд рублей и в настоящее время его объем составляет 5 млрд 200 млн рублей, об этом заявила директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина во время
Впрочем, главный финансист города не считает это бремя критическим для бюджета. По ее мнению, социальные проекты, которые удалось реализовать, стоили того, чтобы влезть в долги.
Тем временем, у города не хватает денег на полноценный дорожный ремонт. На запланированные в этом году работы мэрия сможет выделить лишь 50 млн рублей. Из федерального и областного бюджетов поступят 500 и 460 млн.
«Мы заходим на 32 дороги для приведения в нормативное состояние. 460 уже областные выставлены на отбор муниципальных образований, мы подготовили 14 смет. Это будет принято решение, торги 45 дней, я думаю, после 9 мая будут конкретно определены подрядчики. И мы спокойно зайдём на первые 14 дорог», — рассказал первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов.
Постепенно город будет расплачиваться с задолженностью — администрация собирается размещать облигации Омска и проводить перекредитование.