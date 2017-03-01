Прокуратура наказала УК за обледеневший центр Владивостока
Прокуратура Фрунзенского района Владивостока в январе проверила исполнение управляющими компаниями обязанности по уборке дворов от снега и наледи, сообщили ИА Дейта в прокуратуре.
Прокуратура Фрунзенского района Владивостока в январе проверила исполнение управляющими компаниями обязанности по уборке дворов от снега и наледи, сообщили ИА Дейта в прокуратуре.
Проверка установила факты ненадлежащей очистки в деятельности более десяти управляющих организаций.
По всем фактам прокурор в январе 2017 г. внес представления, которые были удовлетворены. Во исполнение требований прокурора виновные в несвоевременной очистке дворов от снега и льда привлечены к ответственности.
Кроме этого, против пяти руководителей возбуждены административные дела, которые направлены в Государственную жилищную инспекцию Приморского края. Постановлениями инспекции должностные лица оштрафованы на 4 тыс. рублей каждый.