Прокуратура наказала УК за обледеневший центр Владивостока

Проверка установила факты ненадлежащей очистки в деятельности более десяти управляющих организаций.

По всем фактам прокурор в январе 2017 г. внес представления, которые были удовлетворены. Во исполнение требований прокурора виновные в несвоевременной очистке дворов от снега и льда привлечены к ответственности.

Кроме этого, против пяти руководителей возбуждены административные дела, которые направлены в Государственную жилищную инспекцию Приморского края. Постановлениями инспекции должностные лица оштрафованы на 4 тыс. рублей каждый.