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07:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Прокуратура наказала УК за обледеневший центр Владивостока

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока в январе проверила исполнение управляющими компаниями обязанности по уборке дворов от снега и наледи, сообщили ИА Дейта в прокуратуре.

Проверка установила факты ненадлежащей очистки в деятельности более десяти управляющих организаций.

По всем фактам прокурор в январе 2017 г. внес представления, которые были удовлетворены. Во исполнение требований прокурора виновные в несвоевременной очистке дворов от снега и льда привлечены к ответственности.

Кроме этого, против пяти руководителей возбуждены административные дела, которые направлены в Государственную жилищную инспекцию Приморского края. Постановлениями инспекции должностные лица оштрафованы на 4 тыс. рублей каждый.

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