Директора омской фирмы «РусВентПром» сняли с должности

Мировой судья одного из участков Советского судебного района снял с директорского поста руководителя группы компаний «РусВентПром» Алексея Петрова. Как сообщает прокуратура Омской области, дисквалификация стала административным наказанием за невыплату зарплаты персоналу.

Прокуратура Советского округа установила, что Алексей Петров задолжал 90 работникам более 2,5 миллиона рублей. Это уже не первый случай, когда Петрова привлекали к ответственности за нарушения трудовых прав персонала. Поэтому прокуратура возбудила в отношении директора административное производство о повторном нарушении трудового законодательства.

Суд лишил Петрова права занимать руководящие должности в течение года.

Задолженность по зарплате перед сотрудниками погашена полностью.