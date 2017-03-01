Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Как законно увеличить площадь санузла
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи и шлет к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
"Ситуация меняется": крымские татары не хотят на Украину
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
16Скончался Виталий Чуркин
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
08:05 (мск), источник: Om1.ru

Директора омской фирмы «РусВентПром» сняли с должности

Суд дисквалифицировал Алексея Петрова в наказание за долги по зарплате.

Мировой судья одного из участков Советского судебного района снял с директорского поста руководителя группы компаний «РусВентПром» Алексея Петрова. Как сообщает прокуратура Омской области, дисквалификация стала административным наказанием за невыплату зарплаты персоналу.

Прокуратура Советского округа установила, что Алексей Петров задолжал 90 работникам более 2,5 миллиона рублей. Это уже не первый случай, когда Петрова привлекали к ответственности за нарушения трудовых прав персонала. Поэтому прокуратура возбудила в отношении директора административное производство о повторном нарушении трудового законодательства.

Суд лишил Петрова права занимать руководящие должности в течение года.

Задолженность по зарплате перед сотрудниками погашена полностью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Два омских крупных предприятия победили во Всероссийском конкурсе достижений
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
В Евросоюзе договорились о визовом режиме для Украины
Снайпер выстрелил в толпу во время выступления Олланда
СМИ узнали о нежелании Зюганова баллотироваться в президенты
Трамп исключил Ирак из списка «запретных стран» в новом указе
ФАС России возбудила дело в отношении Минздрава
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявили обвинения
Спорт
«Петров был лучшим центрфорвардом в нашей истории» Утром 28 февраля скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров. Прославленному игроку московского ЦСКА и сборной СССР было 69 лет
Авто
DS 7 Crossback: французы сделали автомобиль для Парижа Новый кроссовер DS 7 Crossback удивил. И не только нас, но и парижан. Последние вообще счастливы — этот автомобиль построен фактически в честь их города
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь