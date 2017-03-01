В Уфе опубликован график уборки дворов на 2 марта

В Октябрьском районе уборка снега пройдет завтра на ул. Шафиева, 12, 14; проспекте Октября, 63, 63/1, 63/2, 74, 78, 114/3, 116/2, 116/4, 118/2, 130, 130/1; ул. 50 лет СССР, 42, 42/1, 44.

В Калининском районе аналогичные работы состоятся на ул. Интернациональная, 131/1, 181/3, 179/3; ул. Машиностроителей, 7; ул. Первомайская, 65, 65а; ул. Кольцевая, 170/1, 170/2; ул. Мелеузовская, 29, 31; ул. Ферина, 19/3; ул. Т. Янаби, 45, 47; ул. Шумавцова, 21, 23.

В Кировском районе уборка снега во дворах запланирована на ул. Кирова, 47/2; ул. Бехтерева, 10/2; ул. С. Перовской, 15.

В Советском районе комплексная очистка придомовых территорий от снега пройдет в этот день на проспекте Октября, 21/4, 21/5, 26/1; ул. Кирова, 95; ул. Цюрупы, 130; ул. 50 лет Октября, 7; ул. 8 Марта, 26, 26/1; ул. Р. Зорге, 30/2; ул. С. Агиша, 10.