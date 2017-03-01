Более 142 тыс. вкладчиков ПАО «Татфондбанк» получили страховое возмещение

По состоянию на 28 февраля 2017 года, общая сумма страховых выплат составила 43,1 млрд рублей. Доля выплаченных средств от общей суммы составляет 93,1 процента.

Выплаты производятся через Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, Открытие и Ак Барс Банк.

Вкладчикам Интехбанка, в свою очередь, было выплачено 12,4 млрд рублей. Получили страховое возмещение 26,3 тысячи вкладчиков банка. На данный момент выдано 97,3 процента от общей суммы выплат.