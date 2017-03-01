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08:22 (мск), источник: Nakanune.ru

Девять свердловских муниципалитетов срывают программу расселения граждан из аварийного жилья

В общественной палате (ОП) Свердловской области 28 февраля состоялся день министерства строительства и развития инфраструктуры региона.

Открыл мероприятие член ОП Сергей Полыганов, который отметил, что «дни министерств» — инициатива общественников, поддержанная губернатором Евгением Куйвашевым, направлена на повышение открытости и прозрачности деятельности исполнительных органов государственной власти региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявленная тема встречи — реализация «майского» указа президента РФ «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области.

Поэтому главным спикером стал глава минстроя Михаил Волков, который в своем докладе рассказал о готовности региона выполнить «майский» указ главы государства. Поскольку общение происходило в режиме видеоконференции, за словами министра внимательно следили не только присутствовавшие в зале правительства региона участники встречи, но и руководители общественных палат почти 30 муниципалитетов региона.

Министр напомнил, что на территории региона действует региональная адресная программа «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013 — 2017 годах».

На первом этапе было переселено более 2 тыс. человек из 936 жилых помещений, на втором — почти 4 тыс. человек из 1,5 тыс. аварийных домов.

«На сегодняшний день в завершающей стадии, с небольшими отклонениями, практически завершен третий этап, это переселение 2 тыс. 510 человек, — сказал Волков. — И в стадии реализации находится четвертый этап — уже переселен 221 человек. Завершение всей программы намечено на первое сентября 2017 года».

Тем не менее, ряд муниципалитетов допустили срыв сроков выполнения программы — это Березовский, Первоуральск, Шалинский городской округ, Камышлов, Таборы, Ивдель, Верхняя Тура, Тавда, Ирбит.

«В этих населенных пунктах наиболее сложная ситуация, связанная с переселением граждан», — отметил министр.

Тем не менее, в текущем году, на четвертом этапе реализации программы, планируется предоставить достойное жилье еще 4 тыс. 420 гражданам.

Министр заверил, что все задачи, связанные с реализацией «майского» указа президента, будут выполнены в установленные сроки — соответствующие средства в муниципалитеты поступили и минстрой держит ситуацию под контролем.

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